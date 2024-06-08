Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. По его словам, даже если бы Украина таки получила ракеты Taurus, то с дальностью до 300 километров.
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"Многие страны, предоставляя военную помощь Украине, фактически делают это за немецкий счет. Немцы компенсируют им или деньгами, или оружием. Например, советские боеприпасы и вооружение, которые передавались Украине, особенно в начале войны. Но Taurus – это "идея фикс" для канцлера Шольца", – сказал он.
Taurus – не "чудо-оружие"
Давид Шарп отметил, что Taurus – это ракеты воздушного базирования. Это важный инструмент дальнего радиуса действия, но близкий по своим характеристикам к Storm Shadow и SCALP, которые Украина уже имеет.
Taurus не смогут переломить ход войны. В то же время это бы дало Украине дополнительное количество для поражения целей. Однако если будет запрет бить Taurus по территории России, то возможности резко снижаются.
Но в любом случае этих Taurus было бы мало. Taurus не является чудо-оружием. Это был бы такой важный кирпичик в обороноспособность Украины, но не более,
– убежден военный обозреватель из Израиля.
Taurus для Украины: последние новости
- Канцлер Германии Олаф Шольц снова прокомментировал передачу ракет Taurus Украине. При обсуждении предоставления Украине Taurus он наконец не отрицал категорически такую возможность. Политик также добавил, что перед любыми решениями по Taurus Германии следует провести консультации со своими союзниками.
- Известно, что, в частности, Великобритания призывает Германию предоставить Украине Taurus. Глава оборонного ведомства Великобритании Грант Шаппс рассказал, что его страна первой позволила Украине использовать предоставленное оружие для ударов по Крыму.
- Заметим, что Украина получила разрешение бить по территории России западным оружием, но с определенными ограничениями. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что применение Украиной немецкого оружия для поражения целей на российской территории не приведет к эскалации. По его словам, это способ защиты.