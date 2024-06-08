Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. По его словам, даже если бы Украина таки получила ракеты Taurus, то с дальностью до 300 километров.

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"Многие страны, предоставляя военную помощь Украине, фактически делают это за немецкий счет. Немцы компенсируют им или деньгами, или оружием. Например, советские боеприпасы и вооружение, которые передавались Украине, особенно в начале войны. Но Taurus – это "идея фикс" для канцлера Шольца", – сказал он.

Taurus – не "чудо-оружие"

Давид Шарп отметил, что Taurus – это ракеты воздушного базирования. Это важный инструмент дальнего радиуса действия, но близкий по своим характеристикам к Storm Shadow и SCALP, которые Украина уже имеет.

Taurus не смогут переломить ход войны. В то же время это бы дало Украине дополнительное количество для поражения целей. Однако если будет запрет бить Taurus по территории России, то возможности резко снижаются.

Но в любом случае этих Taurus было бы мало. Taurus не является чудо-оружием. Это был бы такой важный кирпичик в обороноспособность Украины, но не более,

– убежден военный обозреватель из Израиля.

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