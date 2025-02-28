Об этом он рассказал в интервью для Bihus Info, передает 24 Канал. Богдан "Тавр" Кротевич рассказал, что во время службы некоторые подчиненные Валерия Залужного пытались отправить его подразделение в наступление без бронетехники, несмотря на приказ главнокомандующего.

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Подчиненные Залужного игнорировали его приказ

Он отметил, что Залужный поддержал его просьбу дать батальонно-тактической группе время на боевое слаживание, чтобы необстрелянных бойцов не бросали сразу на самые сложные направления.

Я его в Лондоне поблагодарил за то, что когда мы формировали батальонно-тактическую группу, я просил дать нам не самое тяжелое направление, чтобы мы могли обкатать личный состав. Потому что бросать "зеленое" подразделение в мясорубку – это глупо. Он полностью пошел навстречу. Но потом некоторые его подчиненные вопреки приказу пытались пустить нас в наступление без бронетехники,

– рассказал Кротевич.

Он также выразил надежду, что Залужный сможет реализовать свои возможности в политике, ведь во время командования ВСУ его действия были ограничены бюрократией и недостатком коммуникации между военным руководством и политиками.