Про це він розповів в інтерв'ю для Bihus Info, передає 24 Канал. Богдан "Тавр" Кротевич розповів, що під час служби деякі підлеглі Валерія Залужного намагалися відправити його підрозділ у наступ без бронетехніки, попри наказ головнокомандувача.

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Підлеглі Залужного ігнорували його наказ

Він зазначив, що Залужний підтримав його прохання дати батальйоно-тактичній групі час на бойове злагодження, аби необстріляних бійців не кидали одразу на найскладніші напрямки.

Я йому в Лондоні подякував за те, що коли ми формували батальйоно-тактичну групу, я просив дати нам не найтяжчий напрямок, щоб ми могли обкатати особовий склад. Бо кидати "зелений" підрозділ у м’ясорубку – це нерозумно. Він повністю пішов назустріч. Але потім деякі його підлеглі всупереч наказу намагалися пустити нас у наступ без бронетехніки,

– розповів Кротевич.

Він також висловив сподівання, що Залужний зможе реалізувати свої можливості у політиці, адже під час командування ЗСУ його дії були обмежені бюрократією та нестачею комунікації між військовим керівництвом і політиками.