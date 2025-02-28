Повідомляє 24 Канал з посиланням на підполковника ЗСУ, ексначальника штабу бригади Нацгвардії "Азов" Богдана "Тавра" Кротевича в інтерв'ю Bihus.Info.

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Що Кротевич думає про контракти для молоді

Кротевич зазначив, що коли почув про новий контракт для молоді, то йому сподобалася така ідея. Однак ексначштабу "Азову" визнає, що це несправедливо. "Тавр" зазначає, що сам пішов на війну у 21 рік і не отримав жодних виплат – ба більше, на початку він навіть не знав, чи буде отримувати заробітну плату.

Ті хто зараз у війську, і кому зараз до 25 років, щоб в них була можливість звільнитися і перепідписати контракт. Я вважаю це буде справедливо,

– зазначає "Тавр".

Водночас ідею, що контракт розповсюджується лише на 6 бригад, Богдан Кротевич вважає "дов*аним кумівством" і "бл**ством". Військовий зазначає, що це є однією з проблем, яка є при нинішньому командуванні Збройних Сил. "Це не те що несправедливо. Мабуть, я б сказав, це порушення статуту, порушення дисциплінарних речей", – додає він.

Богдан Кротевич не розуміє, чому обрали саме ці 6 бригад. Адже сказати, що у них найнижча комплектація не можна. За словами ексначштабу, скоріше за все їх обирали за принципом, хто більше подобається головнокомандувачу або міністру оборони. Кротевич зазначає, що потрібно, аби контракт включав всі бригади, в тому числі й Нацгвардії.

До слова, підполковник Богдан Кротевич завершив службу в "Азові". Ексначштабу заперечив чутки, що він збирається йти в політику – з військового сектору він не йде.