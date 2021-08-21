Оккупанты решили "ловить" воду тазиками, поэтому, сейчас аэропорт больше напоминает морской порт. Видео с симферопольского аэропорта опубликовал офицер украинской армии Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

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На кадрах видно, как на полу аэропорта разместили много одинаковых тазиков. В них капала вода из дырявого потолка. За окном бушевала стихия.

Аэропорт в оккупированном Симферополе превратился в морской порт. Тазики есть, ершиков не хватает,

– написал военнослужащий.

Обратите внимание! Симферопольский аэропорт в оккупации полуострова был международным, а потом стал обслуживать только российские рейсы, пишет Википедия. Терминал аэропорта, который работает, находится в поселке Аэрофлотский, что недалеко от центра Симферополя.

Аэропорт Симферополя затопило: смотрите видео

https://t.me/a_shtirlitz/11554

Потолок аэропорта протекает: смотрите видео

https://t.me/a_shtirlitz/11555

Добавим, что непогода в оккупированном Крыму длится с 12 августа. Тогда из-за сильных ливней оказалась подтопленной трасса из Симферополя в Ялту, а также несколько домовладений в Симферопольском районе. Позже стихия переместилась на восток Крыма, где затопила несколько сел, город Керчь и часть трассы Таврида.