Тбилиси протестует: все, что нужно знать о митингах в Грузии

В Грузии продолжаются протесты под зданием парламента, где накануне силовики "зачистили" палаточный городок и задержали почти 40 демонстрантов. Рассказываем, что повлекло массовые митинги, как власти страны объяснили разгон их участников и чего стоит ожидать дальше.

Как начались митинги в Грузии?

В июне этого года правящая партия "Грузинская мечта" уступила требованиям оппозиции и участников акций протеста в июне и июле 2019 года, пообещав перейти со смешанной системы парламентских выборов на пропорциональную до 2020 года.

Важно: Протесты в Грузии: во время разгона протестующих полиция задержала почти 40 человек

Был подготовлен соответствующий законопроект, однако 14 ноября на голосовании его провалили сами депутаты от "Грузинской мечты" – поправки к конституции не поддержали около 40 парламентариев от правящей партии.

Оппозиция и общественные активисты обвинили власть в обмане, а в самой правящей партии возник кризис – сразу 12 депутатов, многие из которых считались в команде наиболее прозападными, решили покинуть парламентское большинство в знак протеста провала реформы.

Массовые протесты продолжаются

Протестовать начали 14 ноября. Уже 17 ноября у всех трех входов в парламент разбили палатки. Протестующие тогда установили круглосуточное дежурство, чтобы не пустить в парламент депутатов "Грузинской мечты", ответственных за провал голосования за пропорциональную избирательную систему.

Мы не позволим личному обслуживающему персоналу Бидзины Иванишвили войти в это здание. Если они хотят попасть в него, пусть тогда назначат внеочередные пропорциональные выборы,

– заявил один из участников акции.

18 ноября протестующие мешками со строительным мусором и песком перекрыли улицы, по которым депутаты на служебных автомобилях подъезжают к зданию.

В этот же день полиция разогнала протестующих, мотивируя это тем, что они мешают работе законодательного органа. Силы безопасности в черных шлемах и со щитами продвигались с разных сторон к зданию парламента, расчищая на своем пути протестующих, их палатки и баррикады. При этом полицейские применяли слезоточивый газ и водометы.

Что происходило на митинге в Грузии: видео

Некоторые демонстранты советовали силовикам использовать свои навыки против российских войск, размещенных вдоль разграничительной линии Грузии с двумя оккупированными Кремлем регионами – Абхазией и Южной Осетией, вместо того, чтобы противодействовать митингующим.

Другие назвали полицию "рабами" самого богатого человека Грузии и лидера правящей партии Иванишвили, который, по их словам, пытался установить "диктатуру" в стране.

Во время "зачистки" были задержаны 37 участников акций. Шесть человек пострадали, среди них – двое правоохранителей.



Правоохранители применили водометы против протестующих

На лестнице парламента осталось меньшее количество демонстрантов, окруженных цепочкой полиции. Они скандировали офицерам: "Стыдно за тебя". Десятки активистов провели ночь на площади перед парламентом. Они снова установили несколько палаток, но на этот раз не на проезжей части, а на площади.

Ничего не меняется и протест с требованием отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе продолжается,

– заявил один из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия" Акакий Бобохидзе.

Лидер партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе 19 ноября, после встречи лидеров оппозиционных партий, заявил, что у них готов план действий под названием "Все равно запрем вас на замок". По его словам, сегодня на акции перед парламентом оппозиция озвучит свою стратегию.

Мы продолжаем эту кампанию... Обращаюсь к "Грузинской мечте" – мы все равно закроем вас на замок,

– заявил Вашадзе.

Как реагируют грузинские власти?

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что свобода выражения в стране "полностью защищена в рамках закона".

Вы помните, как несколько дней эта свобода выражения продолжалась без каких-либо проблем. Но после того, как безответственные политики призвали граждан блокировать, и были возведены баррикады и заблокировано здание парламента, функционирование парламента оказалось под вопросом. Главный государственный институт и избранные народом депутаты фактически подверглись нападениям,

– рассказал он.

Гахария добавил, что то, что происходит в стране сегодня – это его ответственность как премьера. В то же время он убежден: полиция и государство действовали в рамках закона. И будут поступать так же в случае "подобных действий безответственных политиков" в дальнейшем.

"Перекрытие улицы создает проблемы для многих наших граждан, огонь и баррикады на улицах Тбилиси – абсолютно неприемлемы", – заявил премьер-министр.



С 17 ноября протестующие разбили палатки под парламентом

Министерство внутренних дел Грузии назвало срыв деятельности парламента нарушением законодательства: "Мирный митинг, который начался на проспекте Руставели перед зданием парламента, впоследствии превратился в противозаконный акт".

Что дальше?

Лидер оппозиционной партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе заявил: митинг оппозиции у здания парламента продлится до выполнения основных требований:

отставки правительства;

назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

19 ноября бывшие депутаты "Грузинской мечты" официально отказались от должностей в парламенте после провала избирательной реформы. Об этом заявили 12 депутатов, однако пока официально в парламентское бюро обратились пятеро из них.

Ряды правящей партии покидают, в частности, вице-спикер парламента Грузии Тамара Чугошвили, вице-спикер Звиад Дзидзигури, а также руководительница комитета по европейской интеграции Тамара Хулордава. Руководительница парламентского комитета по внешним связям Софо Кацарава решила совсем отказаться от депутатского мандата.



Митингующие советуют силовикам бороться с российскими военными, а не с ними

Когда все 12 депутатов официально оформят свой выход, в "Грузинской мечте" останется 92 мандата в парламенте. Таким образом партия не теряет позицию парламентского большинства. Консультации по кандидатурам на освободившиеся должности призывают провести до конца недели.

Одна из лидеров оппозиционной партии "Национальное движение" Ника Мелия подтвердила, что протесты прекращать не собираются: "Они (правящая партия – 24) хотят топтать волю людей. Это – невозможно".