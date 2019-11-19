Тбілісі протестує: все, що потрібно знати про мітинги в Грузії

У Грузії тривають протести під будівлею парламенту, де напередодні силовики "зачистили" наметове містечко та затримали майже 40 демонстрантів. Розповідаємо, що спричинило масові мітинги, як влада країни пояснила розгін їх учасників та на що варто очікувати далі.

Що спричинило мітинги у Грузії?

У червні цього року правляча партія "Грузинська мрія" поступилася вимогам опозиції та учасників акцій протесту у червні та липні 2019 року, пообіцявши перейти зі змішаної системи парламентських виборів на пропорційну до 2020 року.

Важливо: Протести у Грузії: під час розгону протестувальників поліція затримала майже 40 осіб

Був підготовлений відповідний законопроект, проте 14 листопада на голосуванні його провалили самі ж депутати від "Грузинської мрії" – поправки до конституції не підтримали близько 40 парламентарів від правлячої партії.

Опозиція і громадські активісти звинуватили владу в обмані, а в самій правлячій партії виникла криза – відразу 12 депутатів, багато з яких вважалися в команді найбільш прозахідними, вирішили покинути парламентську більшість на знак протесту провалу реформи.

Масові протести тривають

Протестувати почали 14 листопада. Уже 17 листопада біля всіх трьох входів до парламенту розбили намети. Протестувальники тоді встановити цілодобове чергування, щоб не пустити в парламент депутатів "Грузинської мрії", відповідальних за провал голосування за пропорційну виборчу систему.

Ми не дозволимо особистому обслуговуючому персоналу Бідзіни Іванішвілі увійти в цю будівлю. Якщо вони хочуть потрапити до неї, нехай тоді призначать позачергові пропорційні вибори,

– заявив один із учасників акції.

18 листопада протестувальники мішками з будівельним сміттям і піском перекрили вулиці, якими депутати на службових автомобілях під'їжджають до будівлі.

Цього ж дня поліція розігнала пікетувальників, мотивуючи це тим, що вони заважають роботі законодавчого органу. Сили безпеки в чорних шоломах і зі щитами просувалися з різних боків до будівлі парламенту, розчищаючи на своєму шляху протестувальників, їхні намети та барикади. При цьому поліцейські застосовували сльозогінний газ та водомети.

Що відбувалося на мітингу в Грузії: відео

Деякі демонстранти радили силовикам використати свої навички проти російських військ, розміщених уздовж розмежувальної лінії Грузії з двома окупованими Кремлем регіонами – Абхазією та Південною Осетією, замість того, щоб протидіяти мітингувальникам.

Інші назвали поліцію "рабами" найбагатшої людини Грузії та лідера правлячої партії Бідзіна Іванішвілі, який, за їхніми словами, намагався встановити "диктатуру" в країні.

Під час "зачистки" було затримано 37 учасників акцій. Шестеро осіб постраждали, серед них – двоє правоохоронців.



Правоохоронці застосували водомети проти протестувальників

На сходах парламенту залишилася менша кількість демонстрантів, оточених ланцюжком поліції. Вони скандували офіцерам: "Соромно за тебе". Десятки активістів провели ніч на площі перед парламентом. Вони знову встановили кілька наметів, але цього разу не на проїжджій частині, а на площі.

Нічого не змінюється і протест з вимогою відставки уряду і призначення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою триває,

– заявив один з лідерів опозиційної партії "Європейська Грузія" Акакій Бобохідзе.

Лідер партії "Нова Грузія" Георгій Вашадзе 19 листопада, після зустрічі лідерів опозиційних партій, заявив, що у них готовий план дій під назвою "Все одно замкнемо вас на замок". За його словами, сьогодні на акції перед парламентом опозиція озвучить свою стратегію.

Ми продовжуємо цю кампанію... Звертаюся до "Грузинської мрії" – ми все одно закриємо вас на замок,

– заявив Вашадзе.

Як реагує грузинська влада?

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія заявив, що свобода вираження в країні "повністю захищена в рамках закону".

Ви пам'ятаєте, як кілька днів ця свобода вираження тривала без будь-яких проблем. Але після того, як безвідповідальні політики закликали громадян блокувати, і були зведені барикади і заблоковано будівлю парламенту, функціонування парламенту опинилося під питанням. Головний державний інститут і обрані народом депутати фактично зазнали нападів,

– розповів він.

Гахарія додав, що те, що відбувається в країні сьогодні – це його відповідальність, як прем'єра. Водночас він переконаний: поліція і держава діяли в рамках закону. І будуть чинити так само у разі "подібних дій безвідповідальних політиків" в подальшому.

"Перекриття вулиці створюють проблеми для багатьох наших громадян, вогонь і барикади на вулицях Тбілісі – абсолютно неприйнятні", – заявив прем'єр-міністр.



З 17 листопада протестувальники розбили намети під парламентом

Міністерство внутрішніх справ Грузії назвало зрив діяльності парламенту порушенням законодавства: "Мирний мітинг, який розпочався на проспекті Руставелі перед будівлею парламенту, згодом перетворився на протизаконний акт".

Що далі?

Лідер опозиційної партії "Нова Грузія" Георгій Вашадзе заявив: мітинг опозиції біля будівлі парламенту продовжиться до виконання головних вимог:

відставки уряду;

призначення дострокових парламентських виборів за пропорційною системою.

19 листопада колишні депутати "Грузинської мрії" офіційно відмовилися від посад в парламенті після провалу виборчої реформи. Про це заявили 12 депутатів, однак наразі офіційно до парламентської бюро звернулися п'ятеро з них.

Ряди правлячої партії покидають, зокрема, віце-спікерка парламенту Грузії Тамара Чугошвілі, віце-спікер Звіад Дзідзігурі, а також – очільниця комітету з європейської інтеграції Тамара Хулордава. Очільниця парламентського комітету із зовнішніх зв'язків Софо Кацарава вирішила зовсім відмовитися від депутатського мандата.



Мітингувальники радять силовикам боротися з російськими військовими, а не з ними

Коли усі 12 депутатів офіційно оформлять свій вихід, у "Грузинської мрії" залишиться 92 мандати в парламенті. Таким чином партія не втрачає позицію парламентської більшості. Консультації щодо кандидатур на посади, що звільнилися, закликають провести до кінця тижня.

Одна із лідерів опозиційної партії "Національний рух" Ніка Мелія підтвердила, що протести припиняти не збираються: "Вони (правляча партія, – 24) хочуть топтати волю людей. Це – неможливо".