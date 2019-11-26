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      Другий силовий розгін у Тбілісі: влада знову застосувала водомет

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      У Тбілісі протестувальників розігнали, застосувавши водомет / slovoidilo.ua

      Влада Грузії застосувала силу, щоб розігнати протестувальників, які блокували входи в парламент. Спецпризначенці використали проти учасників мітингу водомет. Десятки активістів затримали.

      Силовий розгін відбувся вранці у вівторок, 26 листопада, повідомило Rustavi 2.

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      Рано-вранці до парламентської будівлі прибули колони частин спеціального призначення МВС. Вони закликали людей розблокувати входи у парламент. А потім почали витісняти їх та застосувати водомети.

      грузія тбілісі протести мітинг розгін водомет
      Спецпризначенці застосували водомет / tabula.ge

      Правоохоронці також згорнули намети протестувальників. У результаті троє людей отримали травми.

      Вранці поліція повідомила про те, що затримали 28 людей. Їх звинувачують у невиконанні наказів правоохоронців та дрібному хуліганстві.

      Що передувало розгону

      Кілька тисяч людей у понеділок, 26 листопада, ввечері пройшлися протестною ходою та вийшли на опозиційний мітинг на проспекті перед будівлею парламенту в Тбілісі.

      Учасники протесту намагалися заблокувати будівлю, щоб перешкодити владній партії Бідзіни Іванішвілі "Грузинська мрія" зібратися на пленарне засідання.

      На думку опозиції, вже другий розгін протестувальників за останні два тижні свідчить про втрату лідером владної партії легітимності.

      Станом на ранок до грузинського парламенту мобілізовано додаткові сили МВС. Вони перегородили дорогу учасникам акції протесту, які залишаються на місці. 

      Що відомо про причини протестів

      • Грузинська опозиція наполягає на проведенні реформи виборчого законодавства і переходу на систему пропорційних виборів за партійними списками. Наразі в Грузії діє мажоритарно-пропорційна система.
      • У червні 2019 року владна партія погодилася проголосувати за законопроєкт, який мав затвердити перехід.
      • 14 листопада більшість у парламенті проголосувала проти змін, порушивши обіцянку.
      • Опозиція та активісти звинуватили владу в обмані, а в самій правлячій партії виникла криза, 12 депутатів покинули парламентську більшість.
      • Опозиція заявила, що протестуватиме. Уже 17 листопада біля всіх трьох входів до парламенту встановили намети та цілодобове чергування.
      • 18 листопада через блокування входів парламент не зміг відновити свою роботу. Місцева поліція розігнала демонстрантів, використавши водомет та сльозогінний газ.
      • Під час "зачистки" затримали 37 учасників акцій. Шестеро осіб постраждали, серед них – двоє правоохоронців.
      • Ввечері 25 листопада учасники протестів заблокували кафе, в якому вечеряла президентка країни Саломе Зурабішвілі. Активісти звинували її у відсутності інтересу до подій у державі та вимагали зустрічі з нею.

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Протести у Тбілісі Новини Грузії Протести
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