Другий силовий розгін у Тбілісі: влада знову застосувала водомет

Влада Грузії застосувала силу, щоб розігнати протестувальників, які блокували входи в парламент. Спецпризначенці використали проти учасників мітингу водомет. Десятки активістів затримали.

Силовий розгін відбувся вранці у вівторок, 26 листопада, повідомило Rustavi 2.

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Рано-вранці до парламентської будівлі прибули колони частин спеціального призначення МВС. Вони закликали людей розблокувати входи у парламент. А потім почали витісняти їх та застосувати водомети.



Спецпризначенці застосували водомет / tabula.ge

Правоохоронці також згорнули намети протестувальників. У результаті троє людей отримали травми.

Вранці поліція повідомила про те, що затримали 28 людей. Їх звинувачують у невиконанні наказів правоохоронців та дрібному хуліганстві.

Що передувало розгону

Кілька тисяч людей у понеділок, 26 листопада, ввечері пройшлися протестною ходою та вийшли на опозиційний мітинг на проспекті перед будівлею парламенту в Тбілісі.

Учасники протесту намагалися заблокувати будівлю, щоб перешкодити владній партії Бідзіни Іванішвілі "Грузинська мрія" зібратися на пленарне засідання.

На думку опозиції, вже другий розгін протестувальників за останні два тижні свідчить про втрату лідером владної партії легітимності.

Станом на ранок до грузинського парламенту мобілізовано додаткові сили МВС. Вони перегородили дорогу учасникам акції протесту, які залишаються на місці.

Що відомо про причини протестів