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      Второй силовой разгон в Тбилиси: власть снова применила водомет

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      В Тбилиси протестующих разогнали, применив водомет / slovoidilo.ua

      Власти Грузии применили силу для разгона протестующих, которые блокировали входы в парламент. Спецназовцы использовали против митингующих водомет. Десятки активистов задержали.

      Силовой разгон произошел утром во вторник, 26 ноября, сообщил Rustavi 2.

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      Рано утром к парламентскому зданию прибыли колонны частей специального назначения МВД. Они призывали людей разблокировать входы в парламент. А потом начали вытеснять их и применять водометы.

      грузія тбілісі протести мітинг розгін водомет
      Спецназовцы применили водомет / tabula.ge

      Правоохранители также свернули палатки протестующих. В результате три человека получили травмы.

      Утром полиция сообщила о том, что задержали 28 человек. Их обвиняют в невыполнении приказов правоохранителей и мелком хулиганстве.

      Что предшествовало разгону

      Несколько тысяч человек в понедельник, 26 ноября, вечером прошли протестным маршем и вышли на оппозиционный митинг на проспекте перед зданием парламента в Тбилиси.

      Протестующие пытались заблокировать здание, чтобы помешать правящей партии Бидзины Иванишвили "Грузинская мечта" собраться на пленарное заседание.

      По мнению оппозиции, уже второй разгон протестующих за последние две недели свидетельствует о потере лидером правящей партии легитимности.

      По состоянию на утро в грузинский парламент мобилизовано дополнительные силы МВД. Они перегородили дорогу участникам акции протеста, которые остаются на месте.

      Что известно о причинах протестов

      • Грузинская оппозиция настаивает на проведении реформы избирательного законодательства и перехода на систему пропорциональных выборов по партийным спискам. Сейчас в Грузии действует мажоритарно-пропорциональная система.
      • В июне 2019 года правящая партия согласилась проголосовать за законопроект, который должен был утвердить переход.
      • 14 ноября большинство в парламенте проголосовало против изменений, нарушив обещание.
      • Оппозиция и активисты обвинили власть в обмане, а в самой правящей партии возник кризис, 12 депутатов покинули парламентское большинство.
      • Оппозиция заявила, что будет протестовать. Уже 17 ноября у всех трех входов в парламент установили палатки и круглосуточное дежурство.
      • 18 ноября из-за блокирования входов парламент не смог возобновить свою работу. Местная полиция разогнала демонстрантов, используя водомет и слезоточивый газ.
      • Во время «зачистки» задержали 37 участников акций. Шесть человек пострадали, среди них – двое правоохранителей.
      • Вечером 25 ноября участники протестов заблокировали кафе, в котором ужинала президент страны Саломе Зурабишвили. Активисты обвинили ее в отсутствии интереса к событиям в государстве и требовали встречи с ней.

       

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Протесты в Тбилиси Новости политики Новости Грузии Протесты
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