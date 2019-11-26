Второй силовой разгон в Тбилиси: власть снова применила водомет
Власти Грузии применили силу для разгона протестующих, которые блокировали входы в парламент. Спецназовцы использовали против митингующих водомет. Десятки активистов задержали.
Силовой разгон произошел утром во вторник, 26 ноября, сообщил Rustavi 2.
Читайте также: Протесты в Грузии: митингующие почти час не выпускали президента из кафе – видео
Рано утром к парламентскому зданию прибыли колонны частей специального назначения МВД. Они призывали людей разблокировать входы в парламент. А потом начали вытеснять их и применять водометы.
Спецназовцы применили водомет / tabula.ge
Правоохранители также свернули палатки протестующих. В результате три человека получили травмы.
Утром полиция сообщила о том, что задержали 28 человек. Их обвиняют в невыполнении приказов правоохранителей и мелком хулиганстве.
Что предшествовало разгону
Несколько тысяч человек в понедельник, 26 ноября, вечером прошли протестным маршем и вышли на оппозиционный митинг на проспекте перед зданием парламента в Тбилиси.
Протестующие пытались заблокировать здание, чтобы помешать правящей партии Бидзины Иванишвили "Грузинская мечта" собраться на пленарное заседание.
По мнению оппозиции, уже второй разгон протестующих за последние две недели свидетельствует о потере лидером правящей партии легитимности.
По состоянию на утро в грузинский парламент мобилизовано дополнительные силы МВД. Они перегородили дорогу участникам акции протеста, которые остаются на месте.
Что известно о причинах протестов
- Грузинская оппозиция настаивает на проведении реформы избирательного законодательства и перехода на систему пропорциональных выборов по партийным спискам. Сейчас в Грузии действует мажоритарно-пропорциональная система.
- В июне 2019 года правящая партия согласилась проголосовать за законопроект, который должен был утвердить переход.
- 14 ноября большинство в парламенте проголосовало против изменений, нарушив обещание.
- Оппозиция и активисты обвинили власть в обмане, а в самой правящей партии возник кризис, 12 депутатов покинули парламентское большинство.
- Оппозиция заявила, что будет протестовать. Уже 17 ноября у всех трех входов в парламент установили палатки и круглосуточное дежурство.
- 18 ноября из-за блокирования входов парламент не смог возобновить свою работу. Местная полиция разогнала демонстрантов, используя водомет и слезоточивый газ.
- Во время «зачистки» задержали 37 участников акций. Шесть человек пострадали, среди них – двое правоохранителей.
- Вечером 25 ноября участники протестов заблокировали кафе, в котором ужинала президент страны Саломе Зурабишвили. Активисты обвинили ее в отсутствии интереса к событиям в государстве и требовали встречи с ней.