Второй силовой разгон в Тбилиси: власть снова применила водомет

Власти Грузии применили силу для разгона протестующих, которые блокировали входы в парламент. Спецназовцы использовали против митингующих водомет. Десятки активистов задержали.

Силовой разгон произошел утром во вторник, 26 ноября, сообщил Rustavi 2.

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Рано утром к парламентскому зданию прибыли колонны частей специального назначения МВД. Они призывали людей разблокировать входы в парламент. А потом начали вытеснять их и применять водометы.



Спецназовцы применили водомет / tabula.ge

Правоохранители также свернули палатки протестующих. В результате три человека получили травмы.

Утром полиция сообщила о том, что задержали 28 человек. Их обвиняют в невыполнении приказов правоохранителей и мелком хулиганстве.

Что предшествовало разгону

Несколько тысяч человек в понедельник, 26 ноября, вечером прошли протестным маршем и вышли на оппозиционный митинг на проспекте перед зданием парламента в Тбилиси.

Протестующие пытались заблокировать здание, чтобы помешать правящей партии Бидзины Иванишвили "Грузинская мечта" собраться на пленарное заседание.

По мнению оппозиции, уже второй разгон протестующих за последние две недели свидетельствует о потере лидером правящей партии легитимности.

По состоянию на утро в грузинский парламент мобилизовано дополнительные силы МВД. Они перегородили дорогу участникам акции протеста, которые остаются на месте.

Что известно о причинах протестов