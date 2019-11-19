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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Протесты в Грузии: во время разгона протестующих полиция задержала почти 40 человек

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      Протесты в Грузии / trendsmap

      В Министерстве внутренних дел Грузии сообщили о задержании не менее 37 участников протестов в Тбилиси после разгона демонстрантов у здания грузинского парламента.

      Данные МВД Грузии также свидетельствуют о том, что во время столкновений шесть человек пострадали, среди них двое – полицейских, сообщает "Радио Свобода".

      Важно: В Тбилиси полиция атаковала демонстрантов газом и водометами фото и видео

      В МВД разгон антиправительственных демонстраций объяснили тем, что якобы протестующие вышли "за рамки закона".

      С чего все началось

      Люди начали собираться у здания парламента еще вечером 17 ноября. Недовольные граждане возмущены тем, что парламент не проголосовал обещанные ранее поправки для обеспечения перехода к пропорциональной избирательной системе.

      14 ноября грузинский парламент должен внести изменения в конституцию страны, чтобы закрепить переход на пропорциональную избирательную систему. К 2020 году заменить смешанную систему на пропорциональную – это была одна из главных требований демонстрантов акций в июне и июле 2019 года.

      Разгон протестующих

      Акция протеста быстро набрала обороты. Тысячи людей вышли на улицы Тбилиси и даже начали возводить бакрикады и расставлять палатки у здания парламента.

      18 ноября полиция озвучила протестующим ультиматум: или те прекращают агрессивные действия добровольно в течение 30 минут, или правоохранители применят силу.

      Поскольку люди на площади перед парламентом идти отказаться – полиция разогнала участников акции водометами разобрав баррикады и палатки.

      Протести в ГрузіїРазгон протестов в Грузии

      К сожалению Грузия не единственная страна, которая сегодня страдает от протестов. 17 ноября митингующие вышли также на улицы Франции (по поводу годовщины начала движения "желтых жилетов") и Ирана (из-за роста цены на бензин). Кроме того, с новой силой вспыхнули протесты в Гонконге, которые за ночь превратились в ужасную уличную войну.

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      18 ноября
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Полиция Новости Грузии Протесты
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