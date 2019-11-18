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      В Тбилиси – "Майдан": протестующие заблокировали парламент и строят баррикады

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      В Тбилиси протестующие заблокировали здание парламента / newsgeorgia.ge

      Тысячи грузин вышли на протест 17 ноября под парламент Грузии в Тбилиси. Причиной стал провал избирательной реформы. Сначала акция проходила мирно, но потом демонстранты заблокировали все выходы из здания законодателей.

      После мирной демонстрации днем ​​с флагами Грузии, НАТО, ЕС и даже Украины жители столицы Грузии Тбилиси перешли к решительным действиям и заблокировали здание парламента. Об этом рассказало издание "Новости-Грузия".

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      14 ноября грузинский парламент должен был внести изменения в конституцию страны, чтобы закрепить переход на пропорциональную избирательную систему. До 2020 года заменить смешанную систему на пропорциональную – это было одно из главных требований демонстрантов акций в июне и июле 2019 года.

      Тбилиси 17 ноября: фото "Дождя", "Радио Свобода", "Новости-Грузия" и из соцсетей

       

       

      МВД Грузии уже предупредило участников акции: "Любой факт правонарушения, попытку штурма или блокировку административных органов немедленно будет пресекать полиция". Ситуация напряженная, и несмотря на это оппозиция и общественные активисты объявили о начале протестов, в центре Тбилиси строят палаточный городок и баррикады.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Грузии Протесты
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