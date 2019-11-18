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      У Тбілісі – "Майдан": протестувальники заблокували парламент та будують барикади

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      У Тбілісі протестувальники заблокували будівлю парламенту / newsgeorgia.ge

      Тисячі грузинів вийшли на протест 17 листопада під парламент Грузії в Тбілісі. Причиною став провал виборчої реформи. Спершу акція тривала мирно, та згодом демонстранти заблокували усі виходи з будівлі законотворців.

      Після мирної демонстрації вдень із прапорами Грузії, НАТО, ЄС і навіть України мешканці столиці Грузії Тбілісі перешли до рішучих дій та заблокували будівлю парламенту. Про це розповіло видання "Новости-Грузия".

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      14 листопада грузинський парламент мав внести зміни до конституції країни, щоб закріпити перехід на пропорційну виборчу систему. До 2020 року замінити змішану систему на пропорційну – це була одна з головних вимог демонстрантів акцій у червні та липні 2019 року.​

      Тбілісі 17 листопада: фото "Дождя", "Радіо Свобода", "Новости-Грузия" та з соцмереж

       

       

      МВС Грузії вже попередило учасників акції: "Будь-який факт правопорушення, спроба штурму або блокування адміністративних органів негайно припинятиме поліція". 

      Ситуація напружена, та попри це опозиція й громадські активісти оголосили про початок протестів, у центрі Тбілісі будують наметове містечко та барикади.

      Читайте також: Поліція затримує медиків, щоб не допомагали пораненим: фото та відео бурхливих подій у Гонконгу

       

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      17 листопада
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Протести Новини Грузії
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