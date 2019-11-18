У Тбілісі – "Майдан": протестувальники заблокували парламент та будують барикади
Тисячі грузинів вийшли на протест 17 листопада під парламент Грузії в Тбілісі. Причиною став провал виборчої реформи. Спершу акція тривала мирно, та згодом демонстранти заблокували усі виходи з будівлі законотворців.
Після мирної демонстрації вдень із прапорами Грузії, НАТО, ЄС і навіть України мешканці столиці Грузії Тбілісі перешли до рішучих дій та заблокували будівлю парламенту. Про це розповіло видання "Новости-Грузия".
Читайте також: У річницю початку руху "жовтих жилетів" у Франції знову вибухнули протести
14 листопада грузинський парламент мав внести зміни до конституції країни, щоб закріпити перехід на пропорційну виборчу систему. До 2020 року замінити змішану систему на пропорційну – це була одна з головних вимог демонстрантів акцій у червні та липні 2019 року.
Тбілісі 17 листопада: фото "Дождя", "Радіо Свобода", "Новости-Грузия" та з соцмереж
МВС Грузії вже попередило учасників акції: "Будь-який факт правопорушення, спроба штурму або блокування адміністративних органів негайно припинятиме поліція".
Ситуація напружена, та попри це опозиція й громадські активісти оголосили про початок протестів, у центрі Тбілісі будують наметове містечко та барикади.
Читайте також: Поліція затримує медиків, щоб не допомагали пораненим: фото та відео бурхливих подій у Гонконгу
Вибір редакції
-
"Танці з зірками 2019" 13 випуск: як вражали учасники та чим здивували номери з суддями проєкту17 листопада , 23:41
-
Обіцянки Гончарука: якісні дороги, безкоштовні пологи та підтримка вчителів17 листопада , 23:25
-
Поліція затримує медиків, щоб не допомагали пораненим: фото та відео бурхливих подій у Гонконгу17 листопада , 22:45