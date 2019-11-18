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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      В Тбилиси полиция атаковала демонстрантов газом и водометами: фото и видео

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      Тбилиси, полиция применила водометы / Твиттер Олега Панфилова

      Вечером 17 ноября демонстранты в Тбилиси заблокировали здание грузинского парламента. Правоохранители предупредили: последствием таких действий будет применение силы. И уже 18 ноября полиция водометами и газом разогнала протестующих.

      Утром 18 ноября депутаты пытались попасть на работу – в парламент, но их не пустили несколько сотен демонстрантов, пишет Meduza.

      Накануне: В Тбилиси "Майдан": протестующие заблокировали парламент и строят баррикады

      Полиция сразу озвучила протестующим ультиматум: или те прекращают агрессивные действия добровольно в течение полчаса, или правоохранители организуют это своими силами. Люди на площади перед парламентом уходить прочь отказались, тогда полиция разогнала участников акции водометами. Баррикады и палатки разбирают.

      Как разгоняют людей водометами: видео из соцсетей

      Следует подчеркнуть, что пока спецназовцы оттесняли щитами протестующих, те не совершали агрессивных действий – лишь отступали с поднятыми руками. Об этом рассказали в Интерфакс-Украина. После применения водометов и газа участники акции изменили тактику сопротивления на еще более пассивную – просто сели на дорогу.

      В соцсетях пишут, что правоохранители уже начали задерживать особо активных протестующих и лидеров оппозиции.

      Смотрите фото из Тбилиси (соцсети):

       

       

      Протесты 17 ноября, к слову, охватили не только Грузию, но и Францию (по поводу годовщины начала движения "желтых жилетов"), Иран (из-за роста цены на бензин) и с новой силой вспыхнули в Гонконге.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Полиция Новости Грузии Протесты
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