В Тбилиси полиция атаковала демонстрантов газом и водометами: фото и видео

Вечером 17 ноября демонстранты в Тбилиси заблокировали здание грузинского парламента. Правоохранители предупредили: последствием таких действий будет применение силы. И уже 18 ноября полиция водометами и газом разогнала протестующих.

Утром 18 ноября депутаты пытались попасть на работу – в парламент, но их не пустили несколько сотен демонстрантов, пишет Meduza.

Накануне: В Тбилиси "Майдан": протестующие заблокировали парламент и строят баррикады

Полиция сразу озвучила протестующим ультиматум: или те прекращают агрессивные действия добровольно в течение полчаса, или правоохранители организуют это своими силами. Люди на площади перед парламентом уходить прочь отказались, тогда полиция разогнала участников акции водометами. Баррикады и палатки разбирают.

Как разгоняют людей водометами: видео из соцсетей

В Тбилиси опять мясо. Недовольные новым законом о выборах попытались заблокировать здание парламента. В ответ полиция разблокировала спецназ и водометы pic.twitter.com/IQGPJgwm2V — PROMOTER (@BigRadioPromo) November 18, 2019

Следует подчеркнуть, что пока спецназовцы оттесняли щитами протестующих, те не совершали агрессивных действий – лишь отступали с поднятыми руками. Об этом рассказали в Интерфакс-Украина. После применения водометов и газа участники акции изменили тактику сопротивления на еще более пассивную – просто сели на дорогу.

Вот и Тбилиси загулял...

Демократия шагает по планете. pic.twitter.com/mARFyIEWf4 — Олег Анатольевич. (@oleg1a13) November 18, 2019

В соцсетях пишут, что правоохранители уже начали задерживать особо активных протестующих и лидеров оппозиции.

RT @tvrain: Видео из Тбилиси. Полиция применяет водометы и дубинки



: телеграм-канал «Николай-Левшиц – channel in Georgia / Грузия» pic.twitter.com/CGsX0idmoi — RoS (@Rostyslav) November 18, 2019

Смотрите фото из Тбилиси (соцсети):

Протесты 17 ноября, к слову, охватили не только Грузию, но и Францию (по поводу годовщины начала движения "желтых жилетов"), Иран (из-за роста цены на бензин) и с новой силой вспыхнули в Гонконге.