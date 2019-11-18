В Тбилиси полиция атаковала демонстрантов газом и водометами: фото и видео
Вечером 17 ноября демонстранты в Тбилиси заблокировали здание грузинского парламента. Правоохранители предупредили: последствием таких действий будет применение силы. И уже 18 ноября полиция водометами и газом разогнала протестующих.
Утром 18 ноября депутаты пытались попасть на работу – в парламент, но их не пустили несколько сотен демонстрантов, пишет Meduza.
Накануне: В Тбилиси "Майдан": протестующие заблокировали парламент и строят баррикады
Полиция сразу озвучила протестующим ультиматум: или те прекращают агрессивные действия добровольно в течение полчаса, или правоохранители организуют это своими силами. Люди на площади перед парламентом уходить прочь отказались, тогда полиция разогнала участников акции водометами. Баррикады и палатки разбирают.
Как разгоняют людей водометами: видео из соцсетей
Следует подчеркнуть, что пока спецназовцы оттесняли щитами протестующих, те не совершали агрессивных действий – лишь отступали с поднятыми руками. Об этом рассказали в Интерфакс-Украина. После применения водометов и газа участники акции изменили тактику сопротивления на еще более пассивную – просто сели на дорогу.
В соцсетях пишут, что правоохранители уже начали задерживать особо активных протестующих и лидеров оппозиции.
Смотрите фото из Тбилиси (соцсети):
Протесты 17 ноября, к слову, охватили не только Грузию, но и Францию (по поводу годовщины начала движения "желтых жилетов"), Иран (из-за роста цены на бензин) и с новой силой вспыхнули в Гонконге.