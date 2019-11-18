У Тбілісі поліція атакувала демонстрантів газом та водометами: фото та відео

Увечері 17 листопада демонстранти у Тбілісі заблокували будівлю грузинського парламенту. Правоохоронці попередили: наслідком таких дій буде застосування сили. І вже 18 листопада поліція водометами та газом розігнала протестувальників.

Уранці 18 листопада депутати намагалися потрапити на роботу – до парламенту, але їх не пустили кілька сотень демонстрантів, пише Meduza.

Напередодні: У Тбілісі – "Майдан": протестувальники заблокували парламент та будують барикади

Поліція одразу озвучила протестувальникам ультиматум: або ті припиняють агресивні дії добровільно і протягом пів години, або правоохоронці організують це своїми силами. Люди на площі перед парламентом йти геть відмовитися, тоді поліція розігнала учасників акції водометами. Барикади й намети розбирають.

Як розганяють людей водометами: відео з соцмереж

В Тбилиси опять мясо. Недовольные новым законом о выборах попытались заблокировать здание парламента. В ответ полиция разблокировала спецназ и водометы pic.twitter.com/IQGPJgwm2V — PROMOTER (@BigRadioPromo) November 18, 2019

Слід наголосити, що поки спецпризначенці відтісняли щитами протестувальників, ті не чинили агресивних дій – лише відступали з піднятими руками. Про це розповіли в Інтерфакс-Україна. Після застосування водометів і газу учасники акції змінили тактику опору на ще більш пасивну – просто сіли на дорогу.

Вот и Тбилиси загулял...

Демократия шагает по планете. pic.twitter.com/mARFyIEWf4 — Олег Анатольевич. (@oleg1a13) November 18, 2019

У соцмережах пишуть, що правоохоронці вже почали затримувати особливо активних протестувальників та лідерів опозиції.

RT @tvrain: Видео из Тбилиси. Полиция применяет водометы и дубинки



: телеграм-канал «Николай-Левшиц – channel in Georgia / Грузия» pic.twitter.com/CGsX0idmoi — RoS (@Rostyslav) November 18, 2019

Дивіться фото з Тбілісі (соцмережі):

Протести 17 листопада, до слова, охопили не лише Грузію, а й Францію (з приводу річниці початку руху "жовтих жилетів"), Іран (через зростання ціни на бензин) та з новою силою спалахнули у Гонконгу.