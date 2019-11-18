У Тбілісі поліція атакувала демонстрантів газом та водометами: фото та відео
Увечері 17 листопада демонстранти у Тбілісі заблокували будівлю грузинського парламенту. Правоохоронці попередили: наслідком таких дій буде застосування сили. І вже 18 листопада поліція водометами та газом розігнала протестувальників.
Уранці 18 листопада депутати намагалися потрапити на роботу – до парламенту, але їх не пустили кілька сотень демонстрантів, пише Meduza.
Напередодні: У Тбілісі – "Майдан": протестувальники заблокували парламент та будують барикади
Поліція одразу озвучила протестувальникам ультиматум: або ті припиняють агресивні дії добровільно і протягом пів години, або правоохоронці організують це своїми силами. Люди на площі перед парламентом йти геть відмовитися, тоді поліція розігнала учасників акції водометами. Барикади й намети розбирають.
Як розганяють людей водометами: відео з соцмереж
Слід наголосити, що поки спецпризначенці відтісняли щитами протестувальників, ті не чинили агресивних дій – лише відступали з піднятими руками. Про це розповіли в Інтерфакс-Україна. Після застосування водометів і газу учасники акції змінили тактику опору на ще більш пасивну – просто сіли на дорогу.
У соцмережах пишуть, що правоохоронці вже почали затримувати особливо активних протестувальників та лідерів опозиції.
Дивіться фото з Тбілісі (соцмережі):
Протести 17 листопада, до слова, охопили не лише Грузію, а й Францію (з приводу річниці початку руху "жовтих жилетів"), Іран (через зростання ціни на бензин) та з новою силою спалахнули у Гонконгу.