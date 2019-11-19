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      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Протести у Грузії: під час розгону протестувальників поліція затримала майже 40 осіб

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      Протести у Грузії / trendsmap

      У Міністерстві внутрішніх справ Грузії повідомили про затримання щонайменше 37 учасників протестів у Тбілісі після розгону демонстрантів біля будівлі грузинського парламенту.

      Дані МВС Грузії також свідчать про те, що під час сутичок шестеро людей постраждали, серед них двоє – поліцейських, повідомляє "Радіо Свобода".

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      У МВС розгін антиурядових демонстрацій пояснили тим, що нібито протестувальники вийшли "за межі закону".

      З чого все почалося

      Люди почали збиратися біля будівлі парламенту ще увечері 17 листопада. Невдоволені громадяни обурені тим, що парламент не проголосував обіцяні раніше поправки для забезпечення переходу до пропорційної виборчої системи.

      14 листопада грузинський парламент мав внести зміни до конституції країни, щоб закріпити перехід на пропорційну виборчу систему. До 2020 року замінити змішану систему на пропорційну – це була одна з головних вимог демонстрантів акцій у червні та липні 2019 року.​

      Розгін протестувальників

      Акція протесту швидко набрала обертів. Тисячі людей вийшли на вулиці Тбілісі і навіть почали зводити бакрикади й розташовувати намети біля будівлі парламенту.

      18 листопада поліція озвучила протестувальникам ультиматум: або ті припиняють агресивні дії добровільно протягом 30 хвилин, або правоохоронці застосують силу.

      Оскільки люди на площі перед парламентом йти відмовитися – поліція розігнала учасників акції водометами розібравши барикади й намети.

      Протести в Грузії
      Розгін протестів у Грузії

      На жаль Грузія не єдина країна, яка сьогодні потерпає від протестів. 17 листопада мітингарі вийшли також на вулиці Франції (з приводу річниці початку руху "жовтих жилетів") та Ірану (через зростання ціни на бензин). Крім того з новою силою спалахнули протести у Гонконгу, які за ніч перетворилися на жахливу вуличну війну.

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      18 листопада
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини Грузії Поліція Протести
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