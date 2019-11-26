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      Протесты в Грузии: митингующие почти час не выпускали президента Грузии из кафе – видео

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      Протесты в Грузии / AP

      В столице Грузии произошел инцидент с участием президента страны Саломе Зурабишвили и участников протестов оппозиции. Активисты заблокировали заведение питания, в котором ужинала лидер государства.

      Президент смогла покинуть кафе только после того, как правоохранители оцепили двери заведения, а участников акции и журналистов оттеснили от входа. Об этом сообщает "Новости-Грузия".

      Важно: Тбилиси протестует: все, что нужно знать о митингах в Грузии

      О местонахождении Зурабишвили митингующие узнали из сообщений оппозиционных СМИ. Кафе, где ужинала госпожа президент, было недалеко от проспекта Руставели, где собрались участники акции протеста. Некоторые из них попытались попасть в заведение питания, но им помешала президентская охрана.

      Протестующие требовали встречи с президентом, которую обвинили в отсутствии интереса к событиям в государстве – мол, она "спокойно ужинает в двух шагах от акции протеста оппозиции", поэтому ее "не интересует политический кризис в стране".

      Отметим, что в столице Грузии вечером в понедельник, 25 ноября, более 15 тысяч человек собрались у здания парламента. Они требовали провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе вместо смешанной.

      Смотрите видео с места инцидента:

      Смотрите также: В Тбилиси полиция атаковала демонстрантов газом и водометами: фото и видео

      Протесты в Тбилиси у парламента Грузии: основное

      В июне этого года правящая партия "Грузинская мечта" уступила требованиям оппозиции и участников акций протеста в июне и июле 2019 года. Там пообещали перейти со смешанной системы парламентских выборов на пропорциональную до 2020 года.

      • Подготовленный соответствующий законопроект 14 ноября на голосовании провалили сами депутаты от "Грузинской мечты".
      • Оппозиция и общественные активисты обвинили власть в обмане, а в самой правящей партии возник кризис – сразу 12 депутатов покинули парламентское большинство.
      • Протестировать начали 14 ноября. Уже 17 ноября у всех трех входов в парламент разбили палатки и установить круглосуточное дежурство.
      • Через несколько дней, 18 ноября, протестующие мешками со строительным мусором и песком перекрыли улицы, по которым депутаты на служебных автомобилях подъезжают к зданию.
      • В этот же день полиция разогнала протестующих, "зачистила" палатки и баррикады. При этом полицейские применяли слезоточивый газ и водометы.
      • Во время "зачистки" задержали 37 участников акций. Шесть человек пострадали, среди них – двое правоохранителей. Сейчас протесты продолжаются – участники акции требуют выполнения требований.
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Протесты Новости Грузии Новости Украины Новости политики
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