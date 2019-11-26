Протесты в Грузии: митингующие почти час не выпускали президента Грузии из кафе – видео

В столице Грузии произошел инцидент с участием президента страны Саломе Зурабишвили и участников протестов оппозиции. Активисты заблокировали заведение питания, в котором ужинала лидер государства.

Президент смогла покинуть кафе только после того, как правоохранители оцепили двери заведения, а участников акции и журналистов оттеснили от входа. Об этом сообщает "Новости-Грузия".

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О местонахождении Зурабишвили митингующие узнали из сообщений оппозиционных СМИ. Кафе, где ужинала госпожа президент, было недалеко от проспекта Руставели, где собрались участники акции протеста. Некоторые из них попытались попасть в заведение питания, но им помешала президентская охрана.

Протестующие требовали встречи с президентом, которую обвинили в отсутствии интереса к событиям в государстве – мол, она "спокойно ужинает в двух шагах от акции протеста оппозиции", поэтому ее "не интересует политический кризис в стране".

Отметим, что в столице Грузии вечером в понедельник, 25 ноября, более 15 тысяч человек собрались у здания парламента. Они требовали провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе вместо смешанной.

Смотрите видео с места инцидента:

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В июне этого года правящая партия "Грузинская мечта" уступила требованиям оппозиции и участников акций протеста в июне и июле 2019 года. Там пообещали перейти со смешанной системы парламентских выборов на пропорциональную до 2020 года.