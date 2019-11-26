Протести у Грузії: мітингувальники майже годину не випускали президентку Грузії з кафе – відео

У столиці Грузії стався інцидент за участі президентки країни Саломе Зурабішвілі та учасників протестів опозиції. Активісти заблокували заклад харчування, в якому вечеряла лідерка держави.

Президентка змогла залишити кафе лише після того, як правоохоронці оточили двері закладу, а учасників акції та журналістів відтіснили від входу. Про це повідомляє "Новости-Грузия".

Важливо: Тбілісі протестує: все, що потрібно знати про мітинги в Грузії

Про місцеперебування Зурабішвілі мітингувальники дізналися з повідомлень опозиційних ЗМІ. Кафе, де вечеряла пані президент, було неподалік від проспекту Руставелі, де зібралися учасники акції протесту. Декілька з них спробували потрапити в заклад харчування, але їм завадила президентська охорона.

Протестувальники вимагали зустрічі з президенткою, яку звинуватили у відсутності інтересу до подій у державі – мовляв, вона "спокійно вечеряє в двох кроках від акції протесту опозиції", тож її "не цікавить політична криза в країні".

Відзначимо, що у столиці Грузії ввечері у понеділок, 25 листопада, понад 15 тисяч людей зібралися біля будівлі парламенту. Вони вимагали провести парламентські вибори у 2020 році за пропорційною системою замість змішаної.

Дивіться відео з місця інциденту:

Дивіться також: У Тбілісі поліція атакувала демонстрантів газом та водометами: фото та відео

Протести у Тбілісі біля парламенту Грузії: основне

У червні цього року правляча партія "Грузинська мрія" поступилася вимогам опозиції та учасників акцій протесту у червні та липні 2019 року. Там пообіцяли перейти зі змішаної системи парламентських виборів на пропорційну до 2020 року.