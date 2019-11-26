Протести у Грузії: мітингувальники майже годину не випускали президентку Грузії з кафе – відео
У столиці Грузії стався інцидент за участі президентки країни Саломе Зурабішвілі та учасників протестів опозиції. Активісти заблокували заклад харчування, в якому вечеряла лідерка держави.
Президентка змогла залишити кафе лише після того, як правоохоронці оточили двері закладу, а учасників акції та журналістів відтіснили від входу. Про це повідомляє "Новости-Грузия".
Важливо: Тбілісі протестує: все, що потрібно знати про мітинги в Грузії
Про місцеперебування Зурабішвілі мітингувальники дізналися з повідомлень опозиційних ЗМІ. Кафе, де вечеряла пані президент, було неподалік від проспекту Руставелі, де зібралися учасники акції протесту. Декілька з них спробували потрапити в заклад харчування, але їм завадила президентська охорона.
Протестувальники вимагали зустрічі з президенткою, яку звинуватили у відсутності інтересу до подій у державі – мовляв, вона "спокійно вечеряє в двох кроках від акції протесту опозиції", тож її "не цікавить політична криза в країні".
Відзначимо, що у столиці Грузії ввечері у понеділок, 25 листопада, понад 15 тисяч людей зібралися біля будівлі парламенту. Вони вимагали провести парламентські вибори у 2020 році за пропорційною системою замість змішаної.
Дивіться відео з місця інциденту:
Дивіться також: У Тбілісі поліція атакувала демонстрантів газом та водометами: фото та відео
Протести у Тбілісі біля парламенту Грузії: основне
У червні цього року правляча партія "Грузинська мрія" поступилася вимогам опозиції та учасників акцій протесту у червні та липні 2019 року. Там пообіцяли перейти зі змішаної системи парламентських виборів на пропорційну до 2020 року.
- Підготовлений відповідний законопроєкт 14 листопада на голосуванні провалили самі ж депутати від "Грузинської мрії".
- Опозиція і громадські активісти звинуватили владу в обмані, а в самій правлячій партії виникла криза – відразу 12 депутатів покинули парламентську більшість.
- Протестувати почали 14 листопада. Уже 17 листопада біля всіх трьох входів до парламенту розбили намети та встановити цілодобове чергування.
- Через кілька днів,18 листопада, протестувальники мішками з будівельним сміттям і піском перекрили вулиці, якими депутати на службових автомобілях під'їжджають до будівлі.
- Цього ж дня поліція розігнала пікетувальників, "зачистила" намети та барикади. При цьому поліцейські застосовували сльозогінний газ та водомети.
- Під час "зачистки" затримали 37 учасників акцій. Шестеро осіб постраждали, серед них – двоє правоохоронців. Наразі протести тривають – учасники акції вимагають виконання вимог.