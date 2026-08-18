В Днепре ТЦК отправил на полигон единственного опекуна 17-летней сироты

В Днепре военнослужащие ТЦК задержали и отправили на полигон единственного опекуна несовершеннолетней девочки-сироты. Ребенок самостоятельно приехала в учреждение с документами, однако к тому моменту ее законного представителя уже увезли на военную подготовку.

Об этом инциденте 18 августа сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Подробности скандала с ТЦК в Днепре

По словам омбудсмена, мужчина успел позвонить ребенку и предупредить, что его везут в ТЦК. После этого 17-летняя девушка отправилась туда с документами, чтобы объяснить ситуацию.

Лубинец подчеркнул, что мобилизация является необходимостью, однако условия военного положения не отменяют прав ребенка. Тем не менее, эти действия привели к тому, что человек, который по закону несет ответственность за несовершеннолетнюю, исчез из дома, а сирота самостоятельно искала опекуна по учреждениям.

В настоящее время делом занимается представитель уполномоченного в Днепропетровской области Алексей Урлаткин. Офис омбудсмена уже направил запросы в Левобережную службу по делам детей Днепровского горсовета и областной ТЦК для выяснения обстоятельств.

Сейчас девочка находится с бабушкой. Но сам факт того, что бабушка ухаживает за ней, не делает ее автоматически законным представителем ребенка. Поэтому возникает вполне конкретный вопрос: если с ребенком что-то случится – кто будет представлять его интересы и кто будет нести за это ответственность?

– добавил Лубинец.

Омбудсмен считает, что ситуацию нужно "немедленно исправлять". "Система, которая должна работать четко и прозрачно, не может оставлять людей и их близких без ответов – особенно когда речь идет о несовершеннолетнем ребенке", – резюмировал он.

Напомним, десять военнослужащих одного из районных ТЦК и СП Одессы подозреваются в незаконном лишении свободы и пытках мужчин. Также они применяли к ним физическую силу и слезоточивый газ. Подозреваемые были задержаны, и в отношении них были избраны меры пресечения.