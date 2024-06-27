Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что работники ТЦК должны выполнять свою работу – проводить мобилизацию.

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"Мир не идеален"

Впрочем, по словам чиновника, нередко, когда они просто не могут получить доступ к военнообязанным, которые, к примеру, подпадают только под процедуру обновления данных. Люди могут не выходить из квартиры, не появляться на работе. Впрочем, несмотря на это, ТЦК все равно должны осуществлять свои полномочия.

Вы не можете все запретить или все позволить. Это человеческий фактор. Человек, который занимается той или иной работой, может использовать те инструменты, которые ему кажутся абсолютно нормальными,

– сказал Подоляк.

Он отметил, что хотел бы, чтобы существовали демократические государства, которые никогда не нарушают прав людей. Но мир не идеален.

Обратите внимание! Работники ТЦК не имеют права самостоятельно задерживать военнообязанных. Они могут доставлять граждан в военкоматы для обновления данных только совместно с правоохранителями.