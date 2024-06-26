Через 5 дней после происшествия в Днепре к Николаю Тищенко пришли с обыском сотрудники ГБР и вручили ему подозрение по факту незаконного лишения свободы добровольца.
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"Не надо терять голову"
В эфире телемарафона советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил быструю реакцию как общества, так и правоохранительных органов. Кроме того, он заявил, что Николай Тищенко явно потерял голову и не понимает свою страну.
Чиновник подчеркнул, что таких, как Тищенко, много, и они напрасно считают, что в дальнейшем могут вести себя, как раньше.
Ранее поведение нардепа прокомментировал глава Офиса президента Андрей Ермак. Он признал, что является кумом Тищенко, впрочем, давно не поддерживает с ним никаких контактов.
Напомним, что суд уже избрал народному депутату меру пресечения народному депутату. Ему назначили круглосуточный домашний арест и ношение электронного браслета.
Известно, что во время обыска депутат сломал свои два мобильных телефона.