Через 5 днів після події у Дніпрі до Миколи Тищенка завітали з обшуком співробітники ДБР і вручили йому підозру за фактом незаконного позбавлення волі добровольця.

Дивіться також Напад на добровольця у Дніпрі: охоронець Тищенко проведе літо у СІЗО

"Не треба втрачати голову"

В ефірі телемарафону радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відзначив швидку реакцію як суспільства, так і правоохоронних органів. Крім того, він заявив, що Микола Тищенко явно втратив голову і не розуміє свою країну.

Посадовець підкреслив, що таких, як Тищенко, багато, і вони намарно вважають, що надалі можуть поводитися, як раніше.

Раніше поведінку нардепа прокоментував очільник Офісу президента Андрій Єрмак. Він визнав, що є кумом Тищенка, втім, давно не підтримує з ним жодним контактів.

Нагадаємо, що суд вже обрав народному депутату запобіжний захід. Йому призначили цілодобовий домашній арешт і носіння електронного браслету.

Відомо, що під час обшуку депутат зламав свої два мобільні телефони.