Об этом отметили в командовании Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Там также отметили, что подобные фейки распространяют в инфопространстве нашей страны не впервые, их цель очевидна.

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Периодически в информационном пространстве появляются разнообразные вбросы, которые имеют целью ввести в заблуждение граждан Украины, или саботировать процесс привлечения украинцев в Сил обороны, в частности путем дискредитации территориальных центров комплектования,

– говорится в сообщении.

В Генштабе добавили правовое положение, подтверждающее, что недавнее заявление адвоката о ТЦК – не соответствует действительности.

Правовое подкрепление

Так, согласно Положению о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, утвержденном Постановлением Кабинета Министров Украины от 23.02.2022 № 154, территориальные центры комплектования и социальной поддержки являются органами военного управления, обеспечивающими выполнение законодательства по вопросам воинской обязанности и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации

Справка:

В соответствии с пунктом 8 статьи 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки утверждается Кабинетом Министров Украины.

В соответствии с пунктом 7 Положения, территориальные центры комплектования и социальной поддержки Автономной Республики Крым, областей, мм. Киев и Севастополь являются юридическими лицами публичного права, имеют самостоятельный баланс, регистрационные счета в органах Казначейства.

С целью обеспечения выполнения задач и определенных функций районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в их составе образуются структурные подразделения (отделы, отделения, группы, службы), которые осуществляют деятельность в соответствии с положением о структурном подразделении районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. , что утверждается руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки имеет печать с изображением Государственного Герба Украины и своим наименованием,

– отметили в Генштабе.

Со своей стороны понятие обособленных территориальных подразделений урегулировано статьей 95 Гражданского Кодекса:

Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне его местонахождение и осуществляющее все или часть его функций. Представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне его местонахождение и осуществляющее представительство и защиту интересов юридического лица. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом создавшего их юридического лица и действуют на основании утвержденного им положения.

Правовая справка. Согласно приказу Министерства обороны Украины от 30.12.2016 № 744 "Об организации и ведении претензионно исковой работы, самопредставительства, представительства интересов Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины в судах и других государственных органах, исполнение судебных решений" районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки осуществляют представительство в суде на основе доверенности соответствующих районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В Генштабе резюмировали, что из приведенных ими понятно, что деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки осуществляется в рамках правового поля, у них есть все необходимые для своей работы права, статусы и т.д.

"А вот безосновательные упреки в их адрес точно играют на руку нашим врагам и могут ввести в заблуждение граждан Украины и навредить нашей обороноспособности", – возмутились в командовании.

Реакция Минобороны

Заместитель министра обороны Анна Маляр также прокомментировала скандальное заявление адвоката и возмутилось, что некоторые СМИ распространили данные, предварительно не проверив их. Маляр назвала эту ситуацию – очередной ИПСО россиян.

По ее словам, враг таким образом продолжает информационную работу, направленную на срыв привлечения украинцев в Сил обороны, в частности, путем дискредитации территориальных центров комплектования (бывшие военкоматы).

Враг распространил когда-то уже опробованный ими кейс о том, что якобы территориальные центры комплектования не имеют статуса юридического лица. Несколько лет назад они это запускали в отношении других государственных институтов,

– отметила Анна Маляр.

Заместительница объяснила, что поскольку это говорит адвокат, психологически это вызывает доверие, несмотря на то, что информация не соответствует действительности. Впрочем, подобные манипуляции недопустимы в военное время.