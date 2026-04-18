В Кропивницком авто сбило военнослужащего ТЦК

В Кропивницком 17 апреля 2026 года водитель сбил работника ТЦК. Инцидент произошел во время проведения мероприятий по оповещению резервистов и военнообязанных.

Об этом сообщили в Кировоградском областном ТЦК и СП.

Смотрите также Нацполиция насчитала сотни нападений на военных ТЦК: какие области среди антилидеров

Как мужчина сбил работника ТЦК?

Во время проверки документов один из водителей отказался выполнять требование правоохранителей. Мужчина пытался скрыться с места проверки документов и сбил одного из военных.

Во время движения транспортного средства был травмирован военнослужащий, который входил в состав группы оповещения,

– отметили в ТЦК.

Пострадавшему работнику ТЦК сразу оказали необходимую медицинскую помощь. По информации военных, его состояние удовлетворительное, а жизни ничего не угрожает.

Водителя задержали, а следственные действия до сих пор продолжаются. В ТЦК отметили, что за совершение подобных действий предусмотрена ответственность согласно законодательству Украины.

Где и когда произошел похожий случай?