"Бус" якобы сбил женщину в Николаеве: могут ли это быть ТЦК
- В Николаеве водитель Volkswagen наехал на пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе, она госпитализирована.
- ТЦК опроверг слухи в соцсетях о причастности их автобуса к инциденту и призвал доверять официальной информации.
В Николаеве водитель Volkswagen наехал на пенсионерку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. В сети распространили видео с ложными утверждениями о причастности ТЦК.
Военнослужащих территориального центра комплектования в автомобиле не было. Об этом сообщили в Николаевском областном ТЦК и СП.
Что рассказали в ТЦК о якобы ДТП с военными?
В Николаеве на улице Космонавтов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Водитель автомобиля Volkswagen наехал на пенсионерку, которая пересекала проезжую часть в пределах нерегулируемого пешеходного перехода. В результате аварии женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали с места происшествия.
В соцсетях начало распространяться видео с утверждением, что якобы "бус ТЦК и СП сбил женщину на пешеходном переходе". В областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки Николаевской области эту информацию опровергли. Там отметили, что в транспортном средстве не было военнослужащих ТЦК.
Граждан призвали доверять только официальным источникам и критически относиться к непроверенной информации.
Что известно о других инцидентах с ТЦК, которые случились недавно?
Во Львове 2 апреля произошла трагедия. Инспектор Львовской таможни напал на военнослужащего ТЦК и смертельно ранил его. Известно, что погибшим был 52-летний военный. Коллеги раненого сами довезли его до больницы. Ему проводили сердечно-легочную реанимацию, но безрезультатно.
В Одессе мужчина ранил военнослужащего ножом при попытке доставить его в ТЦК. Полиция расследует инцидент, в ходе которого военный применил травматическое оружие. Известно, что пострадали два человека.
Также недавно жительница Одессы заявила, что ее семью силой затащили в микроавтобус военные, во время чего она и ребенок получили телесные повреждения. В Одесском ТЦК начали служебную проверку инцидента и сотрудничают с правоохранителями для выяснения всех обстоятельств.