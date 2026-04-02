"Бус" якобы сбил женщину в Николаеве: могут ли это быть ТЦК

В Николаеве водитель Volkswagen наехал на пенсионерку, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. В сети распространили видео с ложными утверждениями о причастности ТЦК.

Военнослужащих территориального центра комплектования в автомобиле не было. Об этом сообщили в Николаевском областном ТЦК и СП.

Что рассказали в ТЦК о якобы ДТП с военными?

В Николаеве на улице Космонавтов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Водитель автомобиля Volkswagen наехал на пенсионерку, которая пересекала проезжую часть в пределах нерегулируемого пешеходного перехода. В результате аварии женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали с места происшествия.

В соцсетях начало распространяться видео с утверждением, что якобы "бус ТЦК и СП сбил женщину на пешеходном переходе". В областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки Николаевской области эту информацию опровергли. Там отметили, что в транспортном средстве не было военнослужащих ТЦК.

Граждан призвали доверять только официальным источникам и критически относиться к непроверенной информации.

