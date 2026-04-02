Військовослужбовців територіального центру комплектування в автомобілі не було. Про це повідомили у Миколаївському обласному ТЦК та СП.
Що розповіли в ТЦК про нібито ДТП з військовими?
У Миколаєві на вулиці Космонавтів сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пішохода. Водій автомобіля Volkswagen наїхав на пенсіонерку, яка перетинала проїжджу частину в межах нерегульованого пішохідного переходу. Унаслідок аварії жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували з місця події.
У соцмережах почало поширюватися відео з твердженням, що нібито "бус ТЦК та СП збив жінку на пішохідному переході". В обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Миколаївської області цю інформацію спростували. Там наголосили, що в транспортному засобі не було військовослужбовців ТЦК.
Громадян закликали довіряти лише офіційним джерелам та критично ставитися до неперевіреної інформації.
Що відомо про інші інциденти з ТЦК, які трапилися нещодавно?
У Львові 2 квітня сталася трагедія. Інспектор Львівської митниці напав на військовослужбовця ТЦК та смертельно поранив його. Відомо, що загиблим був 52-річний військовий. Колеги пораненого самі довезли його до лікарні. Йому проводили серцево-легеневу реанімацію, але безрезультатно.
В Одесі чоловік поранив військовослужбовця ножем під час спроби доставити його до ТЦК. Поліція розслідує інцидент, в ході якого військовий застосував травматичну зброю. Відомо, що постраждали двоє людей.
Також нещодавно жителька Одеси заявила, що її родину силоміць затягнули до мікроавтобуса військові, під час чого вона та дитина отримали тілесні ушкодження. В Одеському ТЦК розпочали службову перевірку інциденту та співпрацюють з правоохоронцями для з'ясування всіх обставин.