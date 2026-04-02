Військовослужбовців територіального центру комплектування в автомобілі не було. Про це повідомили у Миколаївському обласному ТЦК та СП.

Що розповіли в ТЦК про нібито ДТП з військовими?

У Миколаєві на вулиці Космонавтів сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пішохода. Водій автомобіля Volkswagen наїхав на пенсіонерку, яка перетинала проїжджу частину в межах нерегульованого пішохідного переходу. Унаслідок аварії жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували з місця події.

У соцмережах почало поширюватися відео з твердженням, що нібито "бус ТЦК та СП збив жінку на пішохідному переході". В обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки Миколаївської області цю інформацію спростували. Там наголосили, що в транспортному засобі не було військовослужбовців ТЦК.

Громадян закликали довіряти лише офіційним джерелам та критично ставитися до неперевіреної інформації.

