Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на адвоката Юрия Айвазяна.

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Как раньше исключали с воинского учета

До изменений в законодательстве граждане, осужденные за тяжкие или особо тяжкие преступления, автоматически исключались с воинского учета. Такая практика была распространенной даже после начала полномасштабной войны.

Юрист подчеркивает, что эта норма больше не действует. После изменений лиц с подобной судимостью больше не снимают с учета автоматически. Речь идет об обновлении статьи о воинской обязанности и военной службе. Теперь она предусматривает, что даже осужденные за тяжкие преступления не исключаются из воинского учета.

Сейчас внесены изменения в статью 37. Эта категория военнообязанных больше с учета не снимается,

– отметил адвокат.

ТЦК имеет право снова поставить на учет тех, кого ранее было исключено. Это касается и тех, кто имеет непогашенную судимость, если она не является препятствием в соответствии с новым порядком. Основанием для этого являются обновленные нормы законодательства, действующие во время военного положения и всеобщей мобилизации.

Если гражданин получил повестку от ТЦК, несмотря на предыдущее исключение из учета из-за судимости, юристы советуют не игнорировать ее. Необходимо явиться в центр комплектования и уточнить обстоятельства. В случае противоречий – обратиться к адвокату.

Напомним, мужчины в возрасте от 50 до 60 лет в Украине подлежат мобилизации, но могут быть призваны только на отдельные должности, такие как оператор связи, водитель, сварщик, электрик, финансист, и другие, в зависимости от наличия образования или специальности. Предложение снизить предельный возраст мобилизации с 60 до 55 лет пока не вступило в силу, поэтому мобилизация мужчин в возрасте 50 – 60 лет продлится в июле 2025 года.