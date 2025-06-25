Заметим, что попасть в боевые части мужчинам в возрасте от 50 лет сложнее. Обо всех особенностях призыва для этой возрастной категории – читайте в материале 24 Канала.
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Есть ли ограничения по мобилизации мужчин в возрасте 50+
Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", призыву подлежат военнообязанные граждане в возрасте от 25 до 60 лет. Увольнение с военной службы возможно только при наличии отсрочки или если ВВК признает лицо непригодным по состоянию здоровья.
Какие обязанности имеют военнообязанные мужчины в возрасте от 50 до 60 лет:
- своевременно обновлять свои военно-учетные данные в ТЦК и СП;
- носить с собой военно-учетные документы, которые следует показывать по требованию сотрудников полиции и ТЦК;
- появляться по повестке.
Заметим, что в сентябре 2024 года Командование Сухопутных войск ВСУ приняло директиву №16/2/1/21409, согласно которой мужчин в возрасте от 50 до 60 лет могут мобилизовать исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению.
Обратите внимание! Эти изменения касаются только внутренних процедур и не означают отмены мобилизации лиц этой возрастной категории.
Где проходят службу мужчины старше 50 лет
В командовании Сухопутных войск ВСУ во время призыва мужчин от 50 лет особое внимание будут обращать на несколько факторов:
- состояние здоровья;
- наличие боевого опыта;
- наличие дефицитной военной специальности.
Также не менее значимыми будут наличие образования и профессиональные навыки.
Важно! Выполнение боевых задач на фронте требуют значительной физической нагрузки, поэтому мужчины старше 50 лет редко попадают в боевые подразделения.
Поскольку выполнение боевых задач на фронте требуют сверхвысокой физической нагрузки, мужчины старше 50 лет редко попадают в боевые подразделения.
Кем могут назначить мужчину в возрасте от 50 лет при наличии соответствующего образования или специальности:
- оператором связи;
- водителем;
- сварщиком;
- электриком;
- финансистом;
- на должность в логистические или обеспечивающие подразделения;
- на должность в части технического обслуживания;
- на должность в инженерные войска или на строительство укреплений и тому подобное.
Планируют ли снижать верхнюю границу мобилизационного возраста
Некоторые законодатели предлагают снизить предельный возраст мобилизации с 60 до 55 лет, аргументируя это снижением физических возможностей для выполнения боевых задач.
Впрочем, такие изменения пока не вступили в силу, поэтому в июле этого года мобилизация мужчин в возрасте от 50 до 60 лет продолжится.