Зауважимо, що потрапити до бойових частин чоловікам віком від 50 років складніше. Про усі особливості призову для цієї вікової категорії – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Чи можуть ТЦК оштрафувати 17-річних хлопців за порушення військового обліку

Чи є обмеження щодо мобілізації чоловіків віком 50+

Згідно із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову підлягають військовозобов'язані громадяни віком від 25 до 60 років. Звільнення з військової служби можливе лише за наявності відстрочки або якщо ВЛК визнає особу непридатною за станом здоров'я.

Які обов'язки мають військовозобов'язані чоловіки віком від 50 до 60 років:

своєчасно оновлювати свої військово-облікові дані у ТЦК та СП;

носити з собою військово-облікові документи, які слід показувати на вимогу працівників поліції та ТЦК;

з'являтися за повісткою.

Зауважимо, що у вересні 2024 року Командування Сухопутних військ ЗСУ ухвалило директиву №16/2/1/21409, згідно з якою чоловіків віком від 50 до 60 років можуть мобілізувати виключно за окремим мобілізаційним розпорядженням.

Зверніть увагу! Ці зміни стосуються лише внутрішніх процедур і не означають скасування мобілізації осіб цієї вікової категорії.

Де проходять службу чоловіки старше 50 років

У Командуванні Сухопутних військ ЗСУ під час призову чоловіків від 50 років особливу увагу будуть звертати на кілька факторів:

стан здоров'я;

наявність бойового досвіду;

наявність дефіцитної військової спеціальності.

Також не менш значущими будуть наявність освіти та професійні навички.

Важливо! Виконання бойових завдань на фронті потребують значного фізичного навантаження, тому чоловіки старше 50 років рідко потрапляють до бойових підрозділів.

Оскільки виконання бойових завдань на фронті вимагають надвисокого фізичного навантаження, чоловіки старше 50 років рідко потрапляють до бойових підрозділів.

Ким можуть назначити чоловіка віком від 50 років за наявності відповідної освіти або спеціальності:

оператором зв'язку;

водієм;

зварювальником;

електриком;

фінансистом;

на посаду у логістичні або забезпечувальні підрозділи;

на посаду до частин технічного обслуговування;

на посаду в інженерні війська чи на будівництво укріплень тощо.

Чи планують знижувати верхню межу мобілізаційного віку

Деякі законодавці пропонують знизити граничний вік мобілізації з 60 до 55 років, аргументуючи це зниженням фізичних можливостей для виконання бойових завдань.

Втім, такі зміни поки не набули чинності, тож у липні цього року мобілізація чоловіків віком від 50 до 60 років продовжиться.