Те, кто держат небо Рождества: с передовой поздравили Украину с наступающими праздниками

Военные 10 горно-штурмовой бригады поздравили украинцев с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Прямо на передовой они записали видеоприветствие.

В ролике, кроме военных, – Николай в бронежилете. Он принес им боеприпасы и обещает поздравить их родных и близких с праздниками дома. Ролик обнародовали на фейсбук-странице 10 горно-штурмовой бригады.

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Святой Николай посетил край, пройдет по окопам, по укромных местах, по тропам, раздаст подарки и прогонит усталость. Спросит: что там передать домой, – чтобы после тебя передать слова от тех, кто сейчас держит небо Рождества,

– рассказывает в ролике Николай.

Видеопоздравления от 10 горно-штурмовой бригады: