16:15
31 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Зеленский попустил Скабееву. Путину помогли в туалете
      Вєсті Кремля
      14:51, сегодня
      Вести.UA Кто исполнил желание Зеленского. Творческий Кличко
      Вєсті.UA
      19:37, 30 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Те, кто держат небо Рождества: с передовой поздравили Украину с наступающими праздниками

      10 Читати новину українською
      Военные поздравили украинцев с Новым годом и Рождеством / Скриншот с видео

      Военные 10 горно-штурмовой бригады поздравили украинцев с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Прямо на передовой они записали видеоприветствие.

      В ролике, кроме военных, – Николай в бронежилете. Он принес им боеприпасы и обещает поздравить их родных и близких с праздниками дома. Ролик обнародовали на фейсбук-странице 10 горно-штурмовой бригады.

      Смотрите также: Полярники со станции Вернадского поздравили Украину с наступающими праздниками: снежное видео

      Святой Николай посетил край, пройдет по окопам, по укромных местах, по тропам, раздаст подарки и прогонит усталость. Спросит: что там передать домой, – чтобы после тебя передать слова от тех, кто сейчас держит небо Рождества,
      – рассказывает в ролике Николай.

      Видеопоздравления от 10 горно-штурмовой бригады:

       

      В Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоды
      сегодня
      7360
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новогодние праздники Война на Донбассе Новости Украины Вооруженные силы Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:00 Газовый контракт: "Нафтогаз" выиграл "Газпром" с разгромным счетом
      Ель Мюрид 630
      сегодня , 13:30 Викрили російські системи РЕБ, які приховували роками: унікальні докази та фотосвідчення
      Михайло Макарук 328
      13 декабря , 20:10 Электрический камин в детской: как обустроить уют для родных
      128
      сегодня , 12:01 Надо ликвидировать, – Гнап о том, почему не стоит переносить государство в смартфон
      Олена Трибушна
      сегодня , 12:00 Невдалий рік – поштовх до змін, або Як підбити підсумки року з користю
      Уляна Супрун 85
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук