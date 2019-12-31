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      Ті, хто тримають небо Різдва: з передової зворушливо привітали Україну з прийдешніми святами

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      Військові привітали українців із Новим роком та Різдвом / скріншот із відео

      Військові 10 гірсько-штурмової бригади привітали українців із прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Прямо на передовій вони записали відеовітання.

      У ролику, окрім військових, – Миколай у бронежилеті. Він приніс їм боєприпаси та обіцяє привітати їх рідних і близьких зі святами вдома. Ролик оприлюднили на фейсбук-сторінці 10 гірсько-штурмової бригади.

      Дивіться також: Полярники зі станції Вернадського привітали Україну із прийдешніми святами: засніжене відео

      Святий Миколай завітав на край, пройде по окопах, по схронах, по тропах, роздасть подарунки і вижене втому. Спитає: що там передати додому, – щоб після тобі передати слова від тих, хто зараз тримає небо Різдва,
      – розповідає у ролику Миколай.

      Відеопривітання від 10 гірсько-штурмової бригади:

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Збройні сили України Новорічні свята Війна на Донбасі
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