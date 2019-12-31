Ті, хто тримають небо Різдва: з передової зворушливо привітали Україну з прийдешніми святами

Військові 10 гірсько-штурмової бригади привітали українців із прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Прямо на передовій вони записали відеовітання.

У ролику, окрім військових, – Миколай у бронежилеті. Він приніс їм боєприпаси та обіцяє привітати їх рідних і близьких зі святами вдома. Ролик оприлюднили на фейсбук-сторінці 10 гірсько-штурмової бригади.

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Святий Миколай завітав на край, пройде по окопах, по схронах, по тропах, роздасть подарунки і вижене втому. Спитає: що там передати додому, – щоб після тобі передати слова від тих, хто зараз тримає небо Різдва,

– розповідає у ролику Миколай.

Відеопривітання від 10 гірсько-штурмової бригади: