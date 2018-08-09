Те люди, которые называли меня "пасечником" – бездари, – Ющенко
Третий президент Украины Виктор Ющенко посетовал на тех людей, которые называют его "пасечником". Соответствующих лиц он назвал бездарями, которые не понимают пчеловодство как "украинскую сакральную тему".
Свое заявление Ющенко сделал в интервью "Украинской правде".
"Я понимаю, что те люди, которые это говорили – это бездари. Они мелкие, но они думают, что они оригинальные. Для них ездить на охоту круглый год, уничтожать природу – это по-мужски, это благородно, это хорошее занятие. А когда я говорю о пчеловодстве как об украинской сакральной духовной теме, они этого не понимают, и я не надеюсь, что поймут", – сказал третий президент.
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Он добавил, что из-за этого, чем больше он "погружается в одиночество", тем ему легче.