21:57
9 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
26°C 15°C
  • пятница
    27°C 14°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Поперсы для Путина. Водку под колодку
Вєсті Кремля
21:33, сегодня
Вести.UA. Санта-Порошенко. Обесчещенная героиня
Вєсті.UA
20:03, сегодня
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Те люди, которые называли меня "пасечником" – бездари, – Ющенко

119 Читати новину українською
Виктор Ющенко посетовал на тех людей, которые называют его "пасечником"
Виктор Ющенко посетовал на тех людей, которые называют его "пасечником" / Nv.ua

Третий президент Украины Виктор Ющенко посетовал на тех людей, которые называют его "пасечником". Соответствующих лиц он назвал бездарями, которые не понимают пчеловодство как "украинскую сакральную тему".

Свое заявление Ющенко сделал в интервью "Украинской правде".

"Я понимаю, что те люди, которые это говорили – это бездари. Они мелкие, но они думают, что они оригинальные. Для них ездить на охоту круглый год, уничтожать природу – это по-мужски, это благородно, это хорошее занятие. А когда я говорю о пчеловодстве как об украинской сакральной духовной теме, они этого не понимают, и я не надеюсь, что поймут", – сказал третий президент.

Читайте также: Виктор Ющенко: Я живу в нации, где мы еще "советские"

Он добавил, что из-за этого, чем больше он "погружается в одиночество", тем ему легче.

 

Теги: Новости Украины Новости политики Виктор Ющенко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Ветерана АТО хладнокровно убили под Киевом
 22 октября 2017 , 11:09
Ступка поблагодарил избирателей, которые поверили в Королевскую
 31 октября 2012 , 09:29 5
Португальский тренер отказался возглавить "Шахтер"
 16 мая 2016 , 22:15
"Шахтер" одержал волевую победу над "Зарей"
 2 апреля 2017 , 21:22
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук