Ті люди, які називали мене "пасічником" – нездари, – Ющенко
Третій президент України Віктор Ющенко поскаржився на тих людей, які називають його "пасічником". Відповідних осіб він назвав нездарами, які не розуміють бджільництва як "української сакральної теми".
Свою заяву Ющенко зробив в інтерв'ю "Українській правді".
"Я розумію, що ті люди, які це говорили – це нездари. Вони дрібні, але вони думаю, що вони оригінальні. Для них їздити на полювання цілий рік, знищувати природу – це по-чоловічому, це благородно, це хороше заняття. А коли я говорю про бджільництво як українську сакральну духовну тему, вони цього не розуміють, і я не сподіваюся, що зрозуміють", – сказав третій президент.
Читайте також: Віктор Ющенко: Я живу у нації, де ми ще "совєтські"
Він додав, що через це, що більше він "занурюється в самотність", то йому легше.