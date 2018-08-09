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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ті люди, які називали мене "пасічником" – нездари, – Ющенко

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Віктор Ющенко поскаржився на тих людей, які називають його "пасічником"
Віктор Ющенко поскаржився на тих людей, які називають його "пасічником" / Nv.ua

Третій президент України Віктор Ющенко поскаржився на тих людей, які називають його "пасічником". Відповідних осіб він назвав нездарами, які не розуміють бджільництва як "української сакральної теми".

Свою заяву Ющенко зробив в інтерв'ю "Українській правді".

"Я розумію, що ті люди, які це говорили – це нездари. Вони дрібні, але вони думаю, що вони оригінальні. Для них їздити на полювання цілий рік, знищувати природу – це по-чоловічому, це благородно, це хороше заняття. А коли я говорю про бджільництво як українську сакральну духовну тему, вони цього не розуміють, і я не сподіваюся, що зрозуміють", – сказав третій президент.

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Він додав, що через це, що більше він "занурюється в самотність", то йому легше.

 

Теги: Новини України Новини політики Віктор Ющенко
Джерело: 24 Канал
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