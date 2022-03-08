Театр абсурда: россияне распространяют фейк о "раздаче гуманитарной помощи" для работников ЧАЭС

Россияне никак не могут перестать создавать новые фейки. Один из них имеет отношение к Чернобыльской АЭС.

Журналист и бывший депутат Сергей Лещенко сообщил, что агрессор распространяет информацию о якобы раздаче гуманитарной помощи в Украине. К примеру, на территории Чернобыльской АЭС.

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"Гуманитарная помощь" для захватчиков

Сотрудники Чернобыльской АЭС отказались принимать так называемую помощь от российских оккупантов. Так что враг решил действовать по другому сценарию.

Россияне не придумали ничего лучшего, как найти одежду работников компании "Новарка". В этом образе русские военные раздали так называемую гуманитарную помощь тем же захватчикам.

Но есть один интересный нюанс. Компания "Новарка" работала на ЧАЭС до 2020 года.

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