Театр в Берлине в знак солидарности с Мариуполем написал на входе "дети"
Источник:Посольство Украины в Берлине
Немецкий театр в Берлине выразил солидарность с разрушенным Академическим драматическим театром в Мариуполе, написав перед входом слово "дети". Такую акцию провели ко Всемирному дню театра.
Актеры, активисты, украинские дипломаты в Берлине писали "дети" заглавными белыми буквами. Так же было написано на русском на площади возле театра в Мариуполе, куда россияне бросили бомбу.
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Это символизирует, что Немецкий театр Берлина стоит вместе с разрушенным Мариупольским академическим драматическим театром. Там, где дети прятались от российских бомбардировок, а Мариуполь кричал и умолял хотя бы не бросать туда бомбы, написав это слово заглавными буквами, которые были видны с воздуха. К сожалению, это не остановило врага,
– говорится в сообщении посольства.
Предварительно из-за бомбардировок театра в Мариуполе погибли около 300 человек. А примерно 1 300 искали там укрытие, когда его бомбили российские войска.
Российская пропаганда все отрицает и говорит, что театр взорвал батальон "Азов".
Акция солидарности Берлинского театра с Мариупольским / Фото со страницы посольства Украины в Берлине
Также ко Всемирному дню театра на шести сценах Немецкого театра состоялся ряд мероприятий, посвященных Мариуполю.
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