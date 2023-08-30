Тебе будет п**да, – застреленный в Днепре мужчина жестко угрожал патрульной

В полиции показали видео из нагрудной камеры полицейской, которая остановила автомобиль Jaguar из-за нарушения правил дорожного движения. Мужчина вел себя конфликтно и даже угрожал патрульной.

На видео из нагрудной камеры видно, что мужчина угрожал патрульной. Также на камеру попал момент перестрелки.

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В полиции показали видео из нагрудной камеры

На видео видно, что патрульные остановили машину и объяснили причину. Однако женщина не соглашалась и потребовала показать видео правонарушения до предъявления документов.

Тогда из автомобиля вышел сердитый мужчина и начал хамить и угрожать патрульной. Провокатор общался неадекватно и после этого заявил, что вызовет адвоката. И тогда полицейской якобы "будет пи**да".

Наконец мужчина сказал своей женщине, чтобы она ехала и пошла в машину. Однако правоохранители подчеркнули, что все должны оставаться на месте, иначе они вправе применить силу.

После этого происходящее видно плохо. Понятно, что полицейские пытались достать сидящую за рулем женщину из салона авто. И тогда, судя по звукам, мужчина напал на патрульную. Женщина говорила "Вова, успокойся", однако он не остановился. После этого на видео слышны выстрелы и крики женщины.

Также на кадрах отчетливо видно, что нападающий разбил патрульной лицо.

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Незадолго после публикации видео Национальной полицией журналисты "Схем" опубликовали расширенное видео с двух бодикамер.

Полицейского, который стрелял, задержали