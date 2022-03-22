Глава общественного совета Кривого Рога Александр Вилкул рассказал о ситуации в городе и окрестных населенных пунктах по состоянию на утро 22 марта.
Читайте также "Деморализованный, голодный, просил есть": возле Кривого Рога поймали очередного орка
Ночью россияне били под Кривым Рогом.
Кривой Рог, за ночь с 21 на 22 марта дважды из "Градов" было обстреляно село Малая Костромка и город Зеленодольск. Последний раз в 05:20,
– написал Вилкул.
В результате атаки врага в этих населенных пунктах разрушены жилые дома. По предварительной информации, жертв нет.
Эвакуация населения продолжается
Кроме того, в 12:00 с Апостолового в Кривой Рог отправится уже пятая эвакуационная электричка. Все желающие могут воспользоваться им. Вилкул подчеркнул, что тем, кто не может остановиться у знакомых или родственников, помогают с расселением.
Напомним, накануне рашисты обстреляли село Ганновка возле Кривого Рога.
Обратите внимание – сколько граждан верит в победу Украины: смотрите видео