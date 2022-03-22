Голова громадської ради Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів про ситуацію в місті та навколишніх населених пунктах станом на ранок 22 березня.
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Вночі росіяни гатили під Кривим Рогом
Кривий Ріг, за ніч з 21 на 22 березня двічі з "Градів" було обстріляно село Мала Костромка та місто Зеленодольськ. Останній раз о 05:20,
– написав Вілкул.
У результаті атаки ворога у цих населених пунктах зруйновані житлові будинки. За попередньою інформацією, жертв немає.
Евакуація населення триває
Крім того, о 12:00 з Апостолового на Кривий Ріг вирушить вже п'ята евакуаційна електричка. Всі охочі можуть скористатися нею. Вілкул наголосив, що тим, хто не може зупинитися у знайомих чи родичів, допомагають із розселенням.
Нагадаємо, напередодні рашисти обстріляли село Ганнівка, що поблизу Кривого Рогу.
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