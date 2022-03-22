Сам зрадник родом з Горлівки. Він воював на стороні окупантів. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук.

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Окупант був деморалізованим. Він просив їсти. Так він і потрапив у полон.

Неподалік Кривого Рогу взято в полон одного орка. Уродженець Горлівки, має паспорт "ДНР". Деморалізований, голодний, просив їсти. Це все, що треба знати про "другу армію світу",

– заявив Лукашук.

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