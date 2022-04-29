Соответствующую информацию в пятницу, 29 апреля, обнародовали в оперативном командовании "Юг".
Читайте также От судьбы не уйдешь: в ВСУ показали успешный удар "проказников Сирко" по оккупантам
В течение ночи нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями поражено 11 целей противника,
– сообщили украинские защитники.
В то же время, военнослужащие Вооруженных Сил Украины добавили, что потери врага пока уточняются.
Потери России в войне против Украины
По информации Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 29 апреля ориентировочно составили:
- личного состава – 23 000 человек;
- танков – 986 единиц;
- боевых бронированных машин – 2 418 единиц;
- артиллерийских систем – 435 единиц;
- РСЗО – 151 единица;
- средств ПВО – 73 единицы;
- самолетов – 189 единиц;
- вертолетов – 155 единиц;
- автомобильной техники – 1 695 единиц;
- кораблей/катеров – 8 единиц;
- цистерн из ГСМ – 76 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 229 единиц;
- специальной техники – 37 единиц;
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 единицы.
Пентагон говорит, что часть войск России отходит от Мариуполя: смотрите видео