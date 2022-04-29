Відповідну інформацію у п'ятницю, 29 квітня, оприлюднили в оперативному командуванні "Південь".
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Протягом ночі нашими ракетно-артилерійськими підрозділами уражено 11 цілей противника,
– повідомили українські захисники.
Водночас військовослужбовці Збройних Сил України додали, що втрати ворога наразі уточнюються.
Втрати Росії у війні проти України
За інформацією Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення станом на 29 квітня орієнтовно склали:
- особового складу – 23 000 осіб;
- танків – 986 одиниць;
- бойових броньованих машин – 2 418 одиниць;
- артилерійських систем – 435 одиниць;
- РСЗВ – 151 одиниця;
- засобів ППО – 73 одиниці;
- літаків – 189 одиниць;
- гелікоптерів – 155 одиниць;
- автомобільної техніки – 1 695 одиниць;
- кораблів / катерів – 8 одиниць;
- цистерн з ПММ – 76 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 229 одиниць;
- спеціальної техніки – 37 одиниця;
- пускових установок ОТРК / ТРК – 4 одиниці.
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