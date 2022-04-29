Відповідну інформацію у п'ятницю, 29 квітня, оприлюднили в оперативному командуванні "Південь".

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Протягом ночі нашими ракетно-артилерійськими підрозділами уражено 11 цілей противника,
– повідомили українські захисники.

Водночас військовослужбовці Збройних Сил України додали, що втрати ворога наразі уточнюються.

Втрати Росії у війні проти України

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення станом на 29 квітня орієнтовно склали:

  • особового складу – 23 000 осіб;
  • танків – 986 одиниць;
  • бойових броньованих машин – 2 418 одиниць;
  • артилерійських систем – 435 одиниць;
  • РСЗВ – 151 одиниця;
  • засобів ППО – 73 одиниці;
  • літаків – 189 одиниць;
  • гелікоптерів – 155 одиниць;
  • автомобільної техніки – 1 695 одиниць;
  • кораблів / катерів – 8 одиниць;
  • цистерн з ПММ – 76 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 229 одиниць;
  • спеціальної техніки – 37 одиниця;
  • пускових установок ОТРК / ТРК – 4 одиниці.

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