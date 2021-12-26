В течение субботы прививки против COVID-19 получили более 20 тысяч украинцев

Вакцинальная кампания против коронавируса в Украине началась 24 февраля 2021 года. С тех пор в стране провели 27 980 023 прививки.

За прошедшие сутки, 25 декабря, в Украине против коронавируса вакцинировали 28 258 человек. 9 190 из них получили первую дозу препарата.

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В то же время вторую дозу получили 18 716 человек. Еще 104 человека получили дополнительную дозу, а 248 – ревакцинальную.

Прививка проводилась 420 мобильными бригадами по иммунизации, в 2 344 пунктах прививки и в 398 центрах вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации в стране

С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировалось 14 583 761 человек. 14 583 759 из них получили по меньшей мере одну дозу, 13 393 627 – две дозы, 2 022 – дополнительную дозу, а еще 615 человек – ревакцинальную дозу.

Всего в стране провели 27 980 023 прививки.

Какими вакцинами иммунизировали украинцев

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 237 091,

Coronavac – 4 763 001,

AstraZeneca – 1 617 692,

Moderna – 1 458 110,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала

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У невакцинированных в 5 раз более высокий риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.