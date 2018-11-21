Тедди-Трамп: в США создали мишку в образе президента – фото

Производитель плюшевых мишек Тедди посвятил отдельную коллекцию этих игрушек президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщает сайт по производству игрушек Vermontteddybear.

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"Сделаем Америку снова великой" в этой миссии уверен не только президент США Дональд Трамп, этот лозунг написан и на эмблеме мишки Тедди, которого создали в образе главы Белого дома.

Фото Тедди-Трампа

У мишки легко узнаваема во всем мире прическа, одет он в темно-синий костюм с предвыборным значком и галстуком в красную полоску, а в руках держит денежные купюры.

Кроме этого, отмечается, что Тедди-Трамп сделан вручную, из самого мягкого меха и имеет пожизненный срок эксплуатации.