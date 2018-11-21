Тедді-Трамп: у США створили ведмедика в образі президента – фото
Виробник плюшевих ведмедиків Тедді присвятив окрему колекцію цих іграшок президенту США Дональду Трампу.
Про це повідомляє сайт з виробництва іграшок Vermontteddybear.
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"Зробимо Америку знову великою" в цій місії впевнений не тільки президент США Дональд Трамп, цей лозунг написаний і на емблемі ведмедика Тедді, якого створили в образі глави Білого дому.
Фото Тедді-Трампа
У ведмедика легко впізнавана в усьому світі зачіска, одягнений він у темно-синій костюм з передвиборчим значком і краваткою в червону смужку, а в руках тримає грошові банкноти.
Крім цього, відзначається, що Тедді-Трамп зроблений вручну, з найм’якшого хутра і має довічний термін експлуатації.
Джерело: 24 Канал
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