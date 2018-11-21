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      Тедді-Трамп: у США створили ведмедика в образі президента – фото

      103 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

      Виробник плюшевих ведмедиків Тедді присвятив окрему колекцію цих іграшок президенту США Дональду Трампу.

      Про це повідомляє сайт з виробництва іграшок Vermontteddybear.

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      "Зробимо Америку знову великою" в цій місії впевнений не тільки президент США Дональд Трамп, цей лозунг написаний і на емблемі ведмедика Тедді, якого створили в образі глави Білого дому.

      Фото Тедді-Трампа
      Фото Тедді-Трампа

      У ведмедика легко впізнавана в усьому світі зачіска, одягнений він у темно-синій костюм з передвиборчим значком і краваткою в червону смужку, а в руках тримає грошові банкноти.

      Крім цього, відзначається, що Тедді-Трамп зроблений вручну, з найм’якшого хутра і має довічний термін експлуатації.

      Теги: Новини США Дональд Трамп Курйозні новини
      Джерело: 24 Канал
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