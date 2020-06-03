Иран не отказывался передавать Украине черные ящики со сбитого в январе 2020 года самолета МАУ. Ранее в СМИ появилась информация, что Тегеран намерен отправить самописцы не в Украину, а во Францию.

Иран не задерживает черные ящики, – посол

Посол Ирана в Украине Манучехр Моради заверил, что сообщения о преднамеренных задержках с передачей черных ящиков являются ложными. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в фейсбуке.

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Посол Ирана четко указал, что недавние сообщения в иранских СМИ об изменении планов Тегерана относительно передачи черных ящиков не отвечают официальной позиции Ирана,

– написал Енин.

На встрече с Ениным иранский посол подтвердил, что Украина рассматривается, как приоритетное государство для расшифровки черных ящиков и проведения расследования.

Что известно о скандале с расшифровкой черных ящиков

Иранские СМИ ранее сообщили, что правительство Ирана может отправить черные ящики во Францию из-за "задержки с ответом от украинской стороны".

В украинском МИД сообщили, что такая позиция Ирана – из-за того, что Украина консолидирует усилия с другими странами, чтобы давить на Тегеран.

В свою очередь, иранская сторона вносит раскол между пострадавшими странами – в частности, через шантаж с черными ящиками.

Кратко об авиакатастрофе самолета МАУ

Трагедия случилась 8 января 2020 года . В результате падения самолета погибли 176 человек . Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров.

. В результате падения самолета . Среди них были и 11 украинцев – 9 членов экипажа и двое пассажиров. Иран под давлением мирового сообщества, в частности США и Канады, признал: именно иранские военные сбили украинский самолет.

Пассажирский самолет якобы перепутали с военным. У Ирана в то время было обострение взаимоотношений со США, военные которых базировались в соседнем Ираке.

Впрочем спустя почти пол года Иран так и не отдал черные ящики из украинского самолета.



Коротко об авиакатастрофе в Иране / Инфографика 24 канала