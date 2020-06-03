Іран не відмовлявся передавати Україні чорні скриньки зі збитого у січні 2020 року літака МАУ. Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Тегеран має намір відправити самописці не в Україну, а в Францію.

Іран не затримує чорні скриньки, – посол

Посол Ірану в Україні Манучехр Мораді запевнив, що повідомлення про навмисні затримки з передачею чорних скриньок є неправдивими. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін у фейсбуці.

До теми Іран пішов на "шантаж чорними скриньками" літака МАУ, Україна викликає посла, – ЗМІ

Непростий діалог з надскладної теми збиття боїнгу в небі над Іраном, але промінь надії є!

Посол Ірану чітко вказав, що нещодавні повідомлення в іранських ЗМІ про зміну планів Тегерана з передачі чорних скриньок не відповідають офіційній позиції Ірану,

– написав Єнін.

На зустрічі з Єніним іранський посол підтвердив, що Україна розглядається, як пріоритетна держава для розшифровки чорних скриньок та проведення розслідування.

Що відомо про скандал з розшифровкою чорних скриньок

Іранські ЗМІ раніше повідомили, що уряд Ірану може відправити чорні скриньки у Францію через "затримку з відповіддю від української сторони".

В українському МЗС повідомили, що така позиція Ірану – через те, що Україна консолідує зусилля з іншими країнами, аби тиснути на Тегеран.

Своєю чергою, іранська сторона вносить розкол між постраждалими країнами – зокрема, через шантаж з чорними скриньками.

Коротко про авіакатастрофу літака МАУ

Трагедія трапилася 8 січня 2020 року . Внаслідок падіння літака загинули 176 людей . Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.

. Внаслідок падіння літака . Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів. Іран під тиском світової спільноти, зокрема США і Канади, визнав: саме іранські військові збили український літак.

Пасажирський літак буцімто переплутали з військовим. В Ірану в той час саме було загострення взаємин зі США, військові яких базувалися в сусідньому Іраку.

Втім через майже пів року Іран так і не віддав чорні скриньки з українського літака.



Коротко про авіатрощу в Ірані / Інфографіка 24 каналу