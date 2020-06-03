Тегеран не проти передати Україні самописці зі збитого літака МАУ, – посол Ірану
Іран не відмовлявся передавати Україні чорні скриньки зі збитого у січні 2020 року літака МАУ. Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що Тегеран має намір відправити самописці не в Україну, а в Францію.
Іран не затримує чорні скриньки, – посол
Посол Ірану в Україні Манучехр Мораді запевнив, що повідомлення про навмисні затримки з передачею чорних скриньок є неправдивими. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін у фейсбуці.
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Посол Ірану чітко вказав, що нещодавні повідомлення в іранських ЗМІ про зміну планів Тегерана з передачі чорних скриньок не відповідають офіційній позиції Ірану,
– написав Єнін.
На зустрічі з Єніним іранський посол підтвердив, що Україна розглядається, як пріоритетна держава для розшифровки чорних скриньок та проведення розслідування.
Що відомо про скандал з розшифровкою чорних скриньок
- Іранські ЗМІ раніше повідомили, що уряд Ірану може відправити чорні скриньки у Францію через "затримку з відповіддю від української сторони".
- В українському МЗС повідомили, що така позиція Ірану – через те, що Україна консолідує зусилля з іншими країнами, аби тиснути на Тегеран.
- Своєю чергою, іранська сторона вносить розкол між постраждалими країнами – зокрема, через шантаж з чорними скриньками.
Коротко про авіакатастрофу літака МАУ
- Трагедія трапилася 8 січня 2020 року. Внаслідок падіння літака загинули 176 людей. Серед них були й 11 українців – 9 членів екіпажу і двоє пасажирів.
- Іран під тиском світової спільноти, зокрема США і Канади, визнав: саме іранські військові збили український літак.
- Пасажирський літак буцімто переплутали з військовим. В Ірану в той час саме було загострення взаємин зі США, військові яких базувалися в сусідньому Іраку.
- Втім через майже пів року Іран так і не віддав чорні скриньки з українського літака.