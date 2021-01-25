Немецкий телеканал ARD во время выпуска новостей обозначил оккупированный Крым в составе России. Правда, впоследствии журналисты извинились и заявили о технической ошибке.

Карту с таким обозначением показали в выпуске новостей Tagesschau. Об этом сообщил журналист Юлиан Ципке в твиттере.

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Он указал на ошибку, обнародовав снимок из выпуска.

Как отреагировал телеканал

В компании возразили и подчеркнули, что не обозначали полуостров российским специально. Мол, он должен был быть помечен штриховкой, но плагин, делающий это автоматически, не сработал.

Поэтому в ARD сообщили о технической ошибке и добавили, что классифицируют Крым, как территорию, аннексированную с нарушением международного права.

Обратите внимание! Россия аннексировала Крым в 2014 году. Затем страна-агрессор начала войну на Донбассе.

Какова реакция Украины

Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что Украина уже направила оперативное письмо в телекомпанию.

На звернення журналіста @BILD @JulianRoepcke та оперативний лист посольства до Першого ТВ-каналу ARD редакція новин @tagesschau визнала свою технічну помилку позначення Криму як частини Росії, виправила її, а також попросила вибачення https://t.co/7onfD8Ygdj — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 24, 2021

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