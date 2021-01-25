Техническая ошибка: немецкий канал назвал Крым российским, но потом извинился
Немецкий телеканал ARD во время выпуска новостей обозначил оккупированный Крым в составе России. Правда, впоследствии журналисты извинились и заявили о технической ошибке.
Карту с таким обозначением показали в выпуске новостей Tagesschau. Об этом сообщил журналист Юлиан Ципке в твиттере.
Кстати Не могут разобраться, чей Крым: BBC снова назвало города полуострова российскими
Он указал на ошибку, обнародовав снимок из выпуска.
Как отреагировал телеканал
В компании возразили и подчеркнули, что не обозначали полуостров российским специально. Мол, он должен был быть помечен штриховкой, но плагин, делающий это автоматически, не сработал.
Поэтому в ARD сообщили о технической ошибке и добавили, что классифицируют Крым, как территорию, аннексированную с нарушением международного права.
Какова реакция Украины
Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что Украина уже направила оперативное письмо в телекомпанию.
Последние подобные инциденты: кратко
- Русская служба BBC опубликовала интерактивную карту с городами, где происходили протесты в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Журналисты отнесли в перечень российских и города оккупированного Крыма.
- Британская служба BBC в сентябре 2020 года тоже опубликовала карту Украины без Крыма в сюжете о сбитии самолета Ан-26. Позже компания извинилась и убрала карту.
- В сентябре 2020 года французский телеканал ARTE в программе Le Dessous des cartes показал Крым как часть территории России.
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