Французький телеканал ARTE у своїй програмі Le Dessous des cartes ("З відкритими картами") показав окупований український Крим як частину території Росії. Зауважимо, що програма присвячена геополітичній ситуації навколо Чорного і Азовського морів.

Півострів на оприлюднених телеканалом картах з’являється тричі у різних варіантах, але у жодній з приналежністю до України.

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Що саме було зображено на карті і що сказала ведуча

На одній інфографіці карта України представлена без півострова. На іншій Крим показаний заштрихованим, тобто як анексована, спірна територія. У третьому варіанті півострів виділений червоним як військова база Росії.

Також у програмі ведуча розповіла, що Росія анексувала Крим у 2014 році. Ведуча також зазначила, що це був "російськомовний регіон України".

Крім того, телеканал не повідомив, що анексію півострова не визнала ні Франція, ні Євросоюз, і що Крим залишається невід’ємною частиною території України.

Хто ще публікував карту України без Криму