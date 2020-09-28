Один з французьких телеканалів показав окупований Крим російським
Французький телеканал ARTE у своїй програмі Le Dessous des cartes ("З відкритими картами") показав окупований український Крим як частину території Росії. Зауважимо, що програма присвячена геополітичній ситуації навколо Чорного і Азовського морів.
Півострів на оприлюднених телеканалом картах з’являється тричі у різних варіантах, але у жодній з приналежністю до України.
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Що саме було зображено на карті і що сказала ведуча
На одній інфографіці карта України представлена без півострова. На іншій Крим показаний заштрихованим, тобто як анексована, спірна територія. У третьому варіанті півострів виділений червоним як військова база Росії.
Також у програмі ведуча розповіла, що Росія анексувала Крим у 2014 році. Ведуча також зазначила, що це був "російськомовний регіон України".
Крім того, телеканал не повідомив, що анексію півострова не визнала ні Франція, ні Євросоюз, і що Крим залишається невід’ємною частиною території України.
Хто ще публікував карту України без Криму
- Нещодавно ВВС у новині про падіння військового літака Ан-26 опублікувала мапу України без Криму. Пізніше в доповненому матеріалі вона вибачилася за це та видалила зображення без анексованого півострова.
- У червні популярна українська мережа електроніки "Алло" на своєму сайті показала Крим окремо від решти України.
- Наприкінці травня французьке видання Le Monde опубліковало карту поширення коронавірусу у світі. На цій мапі Крим було позначено як частину Росії. Згодом видання все ж виправило помилку.
- На початку квітня 2020 року теж "спалилось" на коронавірусі The New York Times. На карті з COVID-19 Крим позначили російським.
- У березні 2020 року таку ж помилку зробило і VOX.
- У січні 2020 року популярний британський журнал Good Housekeeping назвав окупований Крим російським.