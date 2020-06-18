Популярна українська мережа електроніки "Алло" потрапила у скандал. Річ у тім, що на їхньому сайті Криму показано окремо від решти України. Це вже побачили в МЗС України та відреагували з обуренням.

Скандал щодо "Алло" та Криму: деталі

Те, що Крим позначено окремо, помітила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова. Відповідний допис з’явився у фейсбуці.

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Мережа магазинів "Алло", що оперує в Україні, вирішила догодити всі. АРК та Республика Крым – "в одному флаконі",

– обурливо зауважила вона.

Дипломатка додала, що звернення представництво магазину ігнорує. Точніше відписує словами "розглянемо, опрацюємо, повідомимо".

Зауважимо, що на мапі на сайті "Алло" окупований Крим було показано як "Республика Крым" і назви міст були російською.

Станом на ранок 18 червня цей напис зник і на території півострова тепер позначено назви міст лише українською.

В чому може бути проблема

У коментарях до допису Джапарової користувачі пишуть, що, ймовірно, проблема – більше не в сайті компанії, а в інтегрованій туди мапі.

Це давня проблема, яка виникає, коли в сайт інтегрують мапу OpenStreet. Навіть інтегрована мапа від Google буде показувати різну приналежність Криму, залежно від регіону світу. А свої карти розробляти дуже дорого, це ніхто майже не робить. Проблема насправді – глибша та глобальніша, ніж просто магазини "Алло". Це лише один з конкретних прикладів,

– зауважив користувач Дмитро Шевченко.

Також юзери опублікували скриншоти схожих проблем на інших сайтах.

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Шанхайська організація співробітництва позначила Крим як російський / Скриншот

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Наприкінці травня французьке видання Le Monde опубліковало карту поширення коронавірусу у світі. На цій мапі Крим було позначено, як частину Росії. Тобто, якщо навести курсор на Росію, то виділеним, як частина російської території, ставав і Крим.



Карта з "російським" Кримом / Скриншот з сайту Le Monde

Згодом видання все ж виправило помилку. І півострів знову почав належати Україні.

​Карта з українським Кримом / Скриншот з сайту Le Monde

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