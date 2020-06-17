Клімкін сказав, як Україна може повернути Крим
Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що для повернення Криму необхідні 3 аспекти – національна ідея, стратегія, яка має бути зрозумілою кожному українцю і світовим партнерами, та політична воля.
Про це він сказав в коментарі 24 каналу. За його словами, адекватна стратегія щодо повернення Криму є абсолютно зрозумілою, адже включає дуже прості елементи. Однак їх потрібно реалізовувати кожного дня.
До слова Помпео: Росія повинна припинити репресії та повернути Крим Україні
"По-перше, Крим потрібно зробити проблемою для Росії, проблемою внутрішньополітичною і в зовнішньому контексті, так, щоб це був "чемодан" не просто без ручки, а реально "чемодан", яким потрібно опікуватись. Тут ми маємо дуже послідовно працювати, деякі речі зроблені, але маємо йти далі", – пояснив Клімкін.
По-друге, за словами ексміністра, треба робити Росії проблеми на всіх міжнародних майданчиках щодо Криму.
"І третій момент – ми маємо бути готові забрати Крим, а для того кримчани, в яких реально відібрали Крим, мають розуміти, що Україна – це вільна достойна країна, де в кожного є шанс", – додав політик.
Анексія Криму: як це було
- Захоплення Криму Росією відбулось у березні 2014 року.
- Російські окупанти почали перекидати на півострів своїх військових без розпізнавальних знаків. Згодом їх почали називати "зеленими чоловічками".
- 16 березня 2014 на території Криму і міста Севастополя відбувся референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
- Цей референдум не визнали ані Україна, ані Європа, ані США.