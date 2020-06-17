Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що для повернення Криму необхідні 3 аспекти – національна ідея, стратегія, яка має бути зрозумілою кожному українцю і світовим партнерами, та політична воля.

Про це він сказав в коментарі 24 каналу. За його словами, адекватна стратегія щодо повернення Криму є абсолютно зрозумілою, адже включає дуже прості елементи. Однак їх потрібно реалізовувати кожного дня.

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"По-перше, Крим потрібно зробити проблемою для Росії, проблемою внутрішньополітичною і в зовнішньому контексті, так, щоб це був "чемодан" не просто без ручки, а реально "чемодан", яким потрібно опікуватись. Тут ми маємо дуже послідовно працювати, деякі речі зроблені, але маємо йти далі", – пояснив Клімкін.

По-друге, за словами ексміністра, треба робити Росії проблеми на всіх міжнародних майданчиках щодо Криму.

"І третій момент – ми маємо бути готові забрати Крим, а для того кримчани, в яких реально відібрали Крим, мають розуміти, що Україна – це вільна достойна країна, де в кожного є шанс", – додав політик.

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