Помпео: Росія повинна припинити репресії та повернути Крим Україні
Держсекретар США Майк Помпео закликав Росію повернути Крим Україні. А також припинити репресії на окупованому півострові проти місцевих жителів.
Звернення Майка Помпео до Росії опублікували у фейсбуці Держдепартаменту.
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Росія має припинити репресії проти тих, хто виступає проти її окупації, звільнити несправедливо ув'язнених українців і повернути повний контроль над півостровом Україні,
– заявив Помпео.
Та наголосив, що Крим – це Україна.
Нагадаємо, 10 червня Євросоюз ще на рік продовжив пакет санкцій про РФ через анексію Криму.
Що передбачають санкції проти Росії
- заборону на імпорт до ЄС товарів з Криму та Севастополя;
- інвестиції в Крим чи Севастополь;
- туристичні послуги на півострові. Зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти;
- експорт деяких товарів та технологій до Криму.