Держсекретар США Майк Помпео закликав Росію повернути Крим Україні. А також припинити репресії на окупованому півострові проти місцевих жителів.

Звернення Майка Помпео до Росії опублікували у фейсбуці Держдепартаменту.

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Росія має припинити репресії проти тих, хто виступає проти її окупації, звільнити несправедливо ув'язнених українців і повернути повний контроль над півостровом Україні,

– заявив Помпео.

Та наголосив, що Крим – це Україна.

Нагадаємо, 10 червня Євросоюз ще на рік продовжив пакет санкцій про РФ через анексію Криму.

Важливо! Термін дії чинних санкцій ЄС щодо Криму завершується 23 червня 2020 року. Затвердити продовження дії заборони на інвестиції в Крим мають ще на засіданні Ради ЄС.

Що передбачають санкції проти Росії